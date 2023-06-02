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搶救房地產 中擬再推降首付比例等系列措施

記者葉文義／即時報導
外傳中國監管部門正在制定多項新刺激措施，包括降低大城市部分非核心街區首付（頭期款）比例、降低房仲佣金等措施。（取材自新華網）
外傳中國監管部門正在制定多項新刺激措施，包括降低大城市部分非核心街區首付（頭期款）比例、降低房仲佣金等措施。（取材自新華網）

據外媒報導，由於現行政策未能支持陷入困境的房地產行業持續復甦，中國監管部門正在制定多項新刺激措施，包括降低大城市部分非核心街區首付（頭期款）比例、降低房仲佣金，並在國務院的指導下進一步放寬住宅購買限制。

彭博社引述知情人士報導指，中國政府還可能完善及延長去年推出的16項房地產救助計劃，但有待最終確定，可能會有所改變。對此，中國住房部尚未作出回應。

值得留意的是，青島市1日發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，調整青島非限購區域購房首付比例，同時優化限售條件，支持剛需、改善需求。

青島地產新政中，一是新建商品房出售條件由網簽滿5年變更為網簽滿3年，取證滿2年；二是二手房出售條件由取證滿2年變更為取證滿1年；三是首付比例調整：限購區域首付比例不變，首套最低30%、二套最低40%。非限購區域首付比例首套最低調整為20%、二套最低調整為30%。

此外，福州市房地產仲介行業協會也在1日發文稱，撤銷調整仲介費指導意見文件，將切實降低房產經紀行業當事人交易成本。與此同時，上海易居房地產研究院發布仲介費下調政策研究報告顯示，25城二手房仲介費率為2.2％，七成費用由買家支付。

房地產 國務院

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