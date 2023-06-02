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輝達CEO黃仁勳：下世代產品 仍交給台電積製造

記者尹慧中、吳康瑋／綜合報導
輝達執行長黃仁勳1日盛讚台積電與台灣製造的能力，強調輝達下一代產品仍會交給台積電生產，也會考慮在台積電美國新廠下單。（本報資料照片）
輝達執行長黃仁勳1日盛讚台積電與台灣製造的能力，強調輝達下一代產品仍會交給台積電生產，也會考慮在台積電美國新廠下單。（本報資料照片）

輝達執行長黃仁勳1日盛讚台積電與台灣製造的能力，強調「輝達下世代產品可能在其他地方製造並非事實」，輝達下一代產品仍會交給台積電生產，也會考慮在台積電美國新廠下單，展現力挺台積電的決心。

黃仁勳1日現身輝達另一合作夥伴、伺服器大廠美超微（Supermicro）創辦人梁見後在台北國際電腦展（COMPUTEX）的主題演講現場會後受訪，釋出以上訊息。

黃仁勳和台積電創辦人張忠謀是忘年之交，此次來台是否與張忠謀見面也是話題。黃仁勳透露，他已與張忠謀夫婦一起晚餐，張忠謀夫人張淑芬親自下廚，非常美味、很開心。

黃仁勳日前曾表達對找英特爾代工晶片持開放態度，媒體關注是否意味輝達將減少對台積電投片量，黃仁勳強調，「輝達下世代產品可能在其他地方製造並非事實」。他並透露，近日輝達發表的所有產品，包括繪圖晶片、CPU、網通晶片、交換器、GraceHopper超級晶片，全數都是由台積電生產。

黃仁勳盛讚台積電具備世界級製程技術且有大量產能與極好的靈活性，尤其台積電位於台灣的晶圓廠營運更是無懈可擊且可完全信賴，產量與產能都相當好、成本也非常好，輝達下一代產品仍會交由台積電生產。

黃仁勳並加碼爆料，輝達有多元策略，在台積電不同製程節點生產，未來也考慮在台積電美國亞利桑納州新廠投片，藉此多元布局，「台積電現在是輝達多元化與異地備援策略的一部分」。

在輝達之前，蘋果執行長庫克已公開表態會委由台積電美國新廠生產蘋果自行研發的處理器等晶片。談到輝達何時會在台積電美國廠下單，黃仁勳並未正面回應，僅指出，台積電美國新廠需要一些時間找到設計方向，包含裝機、提升產能等過程，需要更多時間才有辦法生產先進製程的晶片，或許要數十年才能建立完整供應鏈。

黃仁勳1日現身梁見後專講現場，也讓梁見後大為驚喜。由於黃仁勳近日化身AI伺服器最佳代言人，四處奔波讓交情多年的兩人見不到一面，梁見後當場還打趣問：「你是真的黃仁勳？還是AI機器人？」引發全場聽眾笑聲不斷。

黃仁勳談與台積電合作(資料來源：採訪整理 尹慧中／製表)
黃仁勳談與台積電合作(資料來源：採訪整理 尹慧中／製表)

台積電 黃仁勳 輝達

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