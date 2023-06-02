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蘋果新款MR頭盔 立訊精密傳下月投產

記者葉文義／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）預計6日舉辦，市場引頸期盼的蘋果新款混合實境（MR）頭戴式裝置（簡稱MR頭盔）有望首度登場。有消息指出，蘋果已要求中國組裝廠立訊精密在7月前開工，這表明該設備將在今年秋季或冬季正式發售，預計第一年的出貨量將不到50萬台。

據外媒報導，蘋果的MR頭盔將是該公司有史以來最複雜的硬體產品，其獨特的曲面設計給生產帶來了前所未有的挑戰。由於複雜的設計，蘋果在開發的早期階段每天生產100台頭顯，但只有20台達到標準。

有分析表示，蘋果首款MR頭戴裝置極有可能在今年WWDC亮相，在供應鏈方面，這次是由立訊獨家組裝、台積電獨家提供雙處理器，如果新裝置發表後優於預期，將可成為消費電子投資新趨勢。

外媒稱，這款頭顯採用了非常貴的曲面設計，且超薄、超輕，這使得它成為蘋果有史以來最複雜的硬體產品，也導致它的售價在3,000美元左右。

據報導，該頭盔使用的Micro OLED螢幕非常昂貴，以至於蘋果不得不修復有缺陷的螢幕，而不是直接丟棄。憑藉著5000尼特或更高的亮度，這款頭盔可以支援目前市場上的VR頭盔中並不常見的HDR內容。

在解析度方面，蘋果的MR頭盔總解析度為8K，優於Meta和其他公司生產的頭盔，包括Meta最高端的Quest Pro 2。

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