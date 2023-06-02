中國百城新房價格 5月止漲轉跌 買家觀望

中國新房價格止漲轉跌，為今年2月以來首次下滑，房市復甦乏力。（中新社）

房地產 數據服務商中指研究院最新報告顯示，5月中國重點百城新房成交面積較前月下降約8％，新房價 格止漲轉跌，為今年2月以來首次下跌，市場活躍度下降，購房者觀望情緒加重，這給正在努力復甦的房地產市場增加壓力。

報告顯示，中國重點百城5月新建住宅平均價格為每平方米人民幣1萬6180元（約2276美元），由前月上漲0.02％轉為下跌0.01％，按月下跌城市數量54個，亦較前月增加十個；年減幅則擴大至0.11％。

其中，一線城市新房價格按月上漲0.04％，房價較為穩健；但二線城市新房價格按月轉跌，跌幅為0.01％，半數城市房價呈回落狀態；三四線代表城市新房價格已連續十個月下跌，5月跌幅擴大至0.05％。

報告中稱，5月房地產市場繼續轉弱，多數城市銷售面積按月延續下降態勢，企業推案量亦明顯下降，供需兩端表現低迷。

中指研究院數據顯示，今年前5月中國百強房地產企業銷售總額人民幣2.97兆元，年增8.4％，增幅相比前月下降4.4個百分點。其中，5月百強房企銷售額經季節調整後按月下降18.8％。

另一家房地產數據服務商克而瑞研究中心的資料也顯示，5月中國房市延續平淡，重點30城供應一降再降，僅為2019至2021年同期一半，新房成交面積較前月下挫8％，較去年同期增長22％，絕對量基本回落到今年2月水準，受去年基數較低影響，1-5月新房累計成交面積較去年同期增長28％。

對於當前的市場形勢，克而瑞研究中心認為，今年以來房地產行業雖然有一定的修復預期，但受到供給、需求兩端制約，市場熱度延續平淡。五一期間房企推案積極性普遍不高，且目前市場整體購買力仍處在歷史相對低位。

中指研究院指出，中央及監管部門5月公布的政策較少，基本延續此前基調，各地政策發布頻率下降，核心二線城市微調為主，目前核心城市政策存在較大優化空間，若能夠進一步落地支持政策，向市場傳遞信心，在房企大力推案和促銷之下，6月房地產銷售有望好轉。