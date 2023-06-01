中國人才吸引力前10大城市曝光 上海這項指標居冠

上海去年人才淨流入占比領先中國各地。（美聯社）

跨城求職數據可以反映一個城市的「含金量」。中國知名招聘中介機構智聯招聘近日發布最新的「中國城市人才吸引力排名：2023」榜單顯示，前三名為北京 、上海、深圳，上海去年人才淨流入占比則是中國各城市第一。

據上觀新聞報導，在「中國最具人才吸引力城市TOP100」排行榜當中，東部城市占比超過70%，其中，以北京、上海、深圳排名前三，四到十名依序為廣州、杭州、南京、成都、蘇州、武漢 、無錫。

報導以人才淨流入佔比來分析指，去年京、滬、深、廣人才淨流入佔比分別為1.5%、1.9%、1.1%、0.7%，以上海人才淨流入量為最高。文章解釋，在2018至2022年間，上海人才淨流入佔比分別為0.9%、0.5%、1.2%、2.1%、1.9%，人才集聚明顯。

此外，在來源方面，上海人才來源集中度去年相較前年有所下降。數據顯示，去年人才向上海流入的前十大城市合計佔比37.9%，而前年則有38.8%。

文章分析，人才流入上海的最主要原因是上海的經濟體量大、增長穩定，加上薪資水準較高，並且對人才引進政策放寬。近五年來，上海的人才吸引力指數 更持續保持在中國全國前三。另從人才流向來看，上海和北京同為人才流出的目標城市第1名。

此外，數據還顯示，求職者當中，約四成為流動跨城求職者，即現居住城市和履歷投向城市不同的流動人才。從學歷來看，去年流動人才中52%為大學及以上學歷，高於求職總體的45%。按薪水來看，去年流動人才中30%月收入為人民幣8,000元以上，高於求職總體的28%。在性別上，去年流動人才中男性佔56%，高於求職總體的53%。