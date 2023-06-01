我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

中國人才吸引力前10大城市曝光 上海這項指標居冠

記者謝守真／即時報導
上海去年人才淨流入占比領先中國各地。（美聯社）
上海去年人才淨流入占比領先中國各地。（美聯社）

跨城求職數據可以反映一個城市的「含金量」。中國知名招聘中介機構智聯招聘近日發布最新的「中國城市人才吸引力排名：2023」榜單顯示，前三名為北京、上海、深圳，上海去年人才淨流入占比則是中國各城市第一。

據上觀新聞報導，在「中國最具人才吸引力城市TOP100」排行榜當中，東部城市占比超過70%，其中，以北京、上海、深圳排名前三，四到十名依序為廣州、杭州、南京、成都、蘇州、武漢、無錫。

報導以人才淨流入佔比來分析指，去年京、滬、深、廣人才淨流入佔比分別為1.5%、1.9%、1.1%、0.7%，以上海人才淨流入量為最高。文章解釋，在2018至2022年間，上海人才淨流入佔比分別為0.9%、0.5%、1.2%、2.1%、1.9%，人才集聚明顯。

此外，在來源方面，上海人才來源集中度去年相較前年有所下降。數據顯示，去年人才向上海流入的前十大城市合計佔比37.9%，而前年則有38.8%。

文章分析，人才流入上海的最主要原因是上海的經濟體量大、增長穩定，加上薪資水準較高，並且對人才引進政策放寬。近五年來，上海的人才吸引力指數更持續保持在中國全國前三。另從人才流向來看，上海和北京同為人才流出的目標城市第1名。

此外，數據還顯示，求職者當中，約四成為流動跨城求職者，即現居住城市和履歷投向城市不同的流動人才。從學歷來看，去年流動人才中52%為大學及以上學歷，高於求職總體的45%。按薪水來看，去年流動人才中30%月收入為人民幣8,000元以上，高於求職總體的28%。在性別上，去年流動人才中男性佔56%，高於求職總體的53%。

北京 指數 武漢

上一則

中芯集成砸千億人民幣 蓋12吋廠 可能聚焦28奈米以上製程

下一則

南韓電池廠押注印尼卻涉及中資 能否符合美補助還很難說

延伸閱讀

北京力拚AI產業 後年規模3000億人民幣

北京力拚AI產業 後年規模3000億人民幣
全球經濟放緩 3警訊亮了

全球經濟放緩 3警訊亮了
航班追蹤數據：馬斯克專機已離開上海 飛往德州

航班追蹤數據：馬斯克專機已離開上海 飛往德州
趁馬斯克造訪上海 傳Model 3改款車擬提前亮相

趁馬斯克造訪上海 傳Model 3改款車擬提前亮相

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行