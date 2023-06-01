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支持台企境外上市 國台辦：依法備案

記者黃雅慧／綜合報導

對中國證監會3月31日起實施境內企業境外發行證券新規對台企台資影響，中國國台辦發言人朱鳳蓮5月31日在記者會表示，該法規對所有中國境內企業一體適用，包括主要經營業務活動在中國大陸的台資企業。中方尊重台資企業自主選擇上市地，支持符合條件的台資企業依法合規赴境外上市，利用兩個市場、兩種資源，實現規範健康發展。分析認為這對目前在中國大陸上市台企影響不大，只要依法備案，不會有大問題。

中國證監會在2月17日發布「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，並自3月31日起正式實施。內容對境內企業直接和間接境外上市活動統一實施備案管理，並明確備案要求，且建立監管協調機制等。

台灣凱博會計事務所總監梁祥賢表示，本地上市原有中國大陸監管單位進行備案，但海外上市未有相應審核機制，若有涉嫌規避監管或危害國家安全，比如營運資料因境外上市而需要提交出去，總是不妥。他說，「退一萬步看，要監管的主要是大數據或網路巨頭」。

梁祥賢指出，營業收入、利潤總額、總資產或者淨資產，占合併財務報表的比率超過50%，或主要運營地、管理機構在中國大陸的企業，在海外上市前必須跟主管機關備案和提供報告，這是法規目的。

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