中製造業PMI連3降 探5個月低點

出口需求疲軟，對製造業走勢是利空。（取材自新華網）

由於需求疲軟，製造業活動收縮速度快於預期，中國國家統計局5月31日公布5月中國製造業採購經理人指數 （PMI），較4月下降0.4個百分點至48.8，連續三個月下降且為五個月來新低，表現也不如市場預期。

財信研究院副院長伍超明表示，受全球經濟下行壓力加大導致外需下降的影響，加上地緣政治關係緊張，製造業回流，出口需求受影響。伍超明並預期，6-8月天氣轉熱，工業生產進入淡季，對製造業走勢更是利空。

經濟學人智庫高級分析師 徐天辰指出，製造業PMI繼續處於榮枯線以下反映出在弱需求的預期下，工業部門繼續減少開工抑制庫存，特別是地產行業，當前拿地、新開工仍然不濟，受此影響鋼材、水泥、瀝青需求低迷。

徐天辰預計，製造業活動築底將持續到第3季，後續能否企穩回升一方面取決於庫存消化情況，另一方面取決於政策是否發力，帶動需求回升。

據官方統計，5月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為48.8、54.5和52.9，低於4月0.4、1.9和1.5個百分點，代表中國經濟景氣水準有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。

製造業PMI再次跌落50大關。從分類指數看，在構成製造業PMI五個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

中國國家統計局高級統計師趙慶河分析，產需兩端有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.6和48.3，比4月下降0.6和0.5個百分點，均位於收縮區間，製造業市場需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。

原材料庫存指數降至47.6，比4月下降0.3個百分點，代表製造業主要原材料庫存降幅有所擴大。從業人員指數降至48.4，比4月下降0.4個百分點，代表製造業企業用工景氣度下降。趙慶河表示，中國經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。