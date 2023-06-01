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中芯集成砸千億人民幣 蓋12吋廠 可能聚焦28奈米以上製程

記者葉文義／綜合報導
中芯集成計畫在紹興新建12吋晶圓廠。（取材自中芯集成官網）
中芯集成計畫在紹興新建12吋晶圓廠。（取材自中芯集成官網）

中國規模最大的微機電（MEMS）晶圓代工企業中芯集成公告，子公司中芯先鋒與紹興濱海新區管理委員會簽訂「落戶協定」，預計在未來兩到三年內合計投資222億元（人民幣，下同，約31.22億美元），建設月產能10萬片規模的中芯紹興三期12吋數模混合積體電路晶片製造專案。

中芯集成同日公告，與芯瑞基金簽訂投資協定，在紹興濱海新區投資建設中芯紹興三期12吋特殊製程晶圓製造中試線專案，主要生產IGBT、SJ等功率晶片，HVIC（BCD）等功率驅動晶片，專案總投資42億元，月產1萬片12吋晶圓。

中芯集成主要從事MEMS和功率元件等領域的晶圓代工及封裝測試業務。目前，該公司第一大股東為紹興市越城基金，第二大股東為中芯國際，分別持股22.7%與19.57%。公司在技術專利、訂單客戶等方面多依賴中芯國際。

值得注意的是，近期中芯集成母公司中芯國際悄悄的將官網上的14奈米製程產品下架了，只保留28奈米製程以上產品，這一反常舉動引起外界的猜想和關注。

有媒體報導，中芯國際下架14奈米製程產品的決策可能涉及到成本和市場需求的考慮。主因14奈米製程相對於較老的製程節點而言，在製造過程和研發投入方面具有較高的成本。這包括設備投資、製程優化和技術開發等方面的支出。

如果市場對14奈米產品需求不如預期，中芯國際可能認為將資源和投資用於更具成熟度的28奈米及以上製程更加合理和經濟。

其次，市場需求也是影響產品生產和銷售重要因素。雖然14奈米製程在推出時曾受到一定的關注和需求，但隨著半導體行業迅速發展，許多公司已經推出更先進的製程節點，如10奈米和7奈米。如果市場對於14奈米產品的需求不足，中芯國際可能決定將有限的資源和精力投入到更具競爭力和市場需求的製程節點上。

同時，有分析指出，透過下架14奈米產品，中芯國際表明對28奈米及以上產品的重視和信心。這也意味著中國晶片製造業在這些製程節點上已經具備了自主研發和生產的能力，不再依賴於國外技術和產品。

中芯集成投建12吋晶圓廠概況 資料來源：新聞整理
中芯集成投建12吋晶圓廠概況 資料來源：新聞整理

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