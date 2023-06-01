搭上輝達浪潮 鴻海AI伺服器下半年訂單倍增

劉揚偉談話重點 資料來源：採訪整理

台灣鴻海 搭上輝達 掀起的AI 熱潮，董事長劉揚偉5月31日透露，輝達的AI晶片模組很多是鴻海製造，鴻海也用輝達的晶片模組做成AI伺服器。目前看來，AI伺服器需求比預期來得快，預估下半年AI伺服器將有三位數百分比、即100%以上的倍增成長幅度。

鴻海5月31日舉行股東會，劉揚偉對股東釋出以上喜訊。劉揚偉說，鴻海的伺服器產品除了英特爾、超微、安謀架構，AI伺服器也搭載輝達的解決方案。

據了解，鴻海在AI伺服器的主力客戶，除了微軟旗下ChatGPT，以及AI晶片龍頭輝達之外，還包括全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜，另外，主力客戶之一的Google近期已經快速搶進生成式AI，並推出Bard，鴻海將跟著受惠。

業界人士透露，隨著ChatGPT、Omniverse等相關需求爆發，鴻海集團已獲客戶緊急追單。

另外，在ChatGPT浪潮下，鴻海本身也有布局AI應用需要的大型語言模型（LLM），例如鴻海與高雄市政府合作的智慧城市方案CityGPT，就會運用相關技術。

劉揚偉強調，鴻海去年伺服器營收達台幣1.1兆元（約358.6億美元），全球市占率超過四成，隨著ChatGPT使用人數愈來愈多，並且依賴它，AI伺服器市場起來比預期快，今年下半年可能有三位數成長，即100%以上倍增幅度，鴻海會持續在伺服器市場提升市占率。

談到鴻海旗下伺服器工廠鴻佰科技的角色，劉揚偉表示，鴻佰是集團內工業富聯（FII）100%持股的子公司，鴻海持有工業富聯超過80%的股權，所以有超過八成的利益貢獻回來。

劉揚偉說，最近輝達創辦人黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）演講，並當場秀出來影片，影片中的製造設備與過程，都是在鴻佰工廠做的。

劉揚偉強調，鴻海集團在AI伺服器領域不僅提供製造的價值，也用它（輝達）的模組做成伺服器，提供給客戶。

供應鏈人士表示，生成式AI帶動AI伺服器需求暢旺，鴻佰特別增闢多條全自動生產組裝線，來因應客戶對AI伺服器倍數成長的需求，下半年AI伺服器成長可期，且漸入佳境。

鴻佰今年擴大在台北國際電腦展中推出液冷AI伺服器等新產品，外界將可以一窺真正量產出貨的AI伺服器系統的全貌。

工業富聯在2017年攜手就ChatGPT推出全球第一台AI伺服器HGX1，現在已經推進到第四代HGX4，其運算能力是HGX1的32倍，出貨成本僅HGX1的三倍。