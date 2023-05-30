中國推先進製造 擬祭稅收優惠

中國政府傳出正考慮推出針對部分先進製造業企業的稅收優惠政策，有望為企業減輕人民幣數千億元稅負。圖為浙江瑞安汽車零部件企業瑞立集團的工作人員在精密測量區工作。（新華社）

中國政府傳出正考慮推出針對部分先進製造業企業的稅收優惠政策，有望為企業減輕人民幣數千億元稅負，在經濟復甦動能減弱之際加強財稅政策支持，並同時加強技術自主，應對與美國的競爭。

彭博資訊報導，知情人士表示，中國官方正在考慮儘快推出針對先進製造業的稅收優惠政策，該項政策有望為相關受益企業減少人民幣數千億元稅負，上述計畫有待最終批准，可能會有所改變。知情人士因信息尚未公開不願具名。中國財政部未立即予以置評。

中國經濟重新開放後的反彈近期已顯露出明顯的乏力跡象，不但製造業活動重回榮枯線以下，消費增速也低於預期。隨著出口形勢愈發嚴峻、青年失業率升至歷史新高，有愈來愈多的經濟學家預估中國需要推出更多政策措施支持經濟成長。

此外，先進製造業競爭目前已成為中美博弈的核心之一。中國雖然是世界製造業第一大國，但尚稱不上是製造業強國，通過為先進製造業減免稅費等提供一系列政策支持也符合其發展戰略考量。

5月初召開的中國國務院 常務會議，就審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見，強調發展先進製造業集群是推動產業邁向中高端、提升產業鏈供應鏈 韌性和安全水平的重要手段。

中國國家主席習近平曾表示，要壯大實體經濟根基，把半導體、網絡安全、生物醫藥、電力裝備、安全應急等戰略性新型產業發展作為重中之重，打造世界級先進製造業集群。

中國在前幾年已經實施了大規模的減稅降費，財政收入大幅減少。去年，稅收收入占GDP的比率從2018年的17%降至13.8%。未來進一步大規模減稅的政策空間或已非常有限。