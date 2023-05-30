特斯拉大單到手 鴻海北美布局里程碑

鴻海集團車用接單傳捷報，傳拿下特斯拉車用電子控制單元（ECU）訂單，並擴大車用電子模組出貨，將在旗下墨西哥廠生產。（路透）

鴻海 集團車用接單傳捷報，傳出拿下特斯拉 車用電子控制單元（ECU）訂單，並將擴大出貨車用電子模組產品，將在旗下墨西哥 廠生產。隨著特斯拉大單落袋，也是鴻海集團北美布局重要里程碑。

鴻海一向不評論單一客戶與訂單動態。供應鏈人士表示，特斯拉數次在全球市場掀起電動車價格戰，對供應商造成不小的壓力，相較於競爭對手，鴻海集團擁有價格與量產規模的優勢，得以擴大承接特斯拉零組件訂單。

據悉，特斯拉高階ECU主力供應商是廣達，低階款是和碩，這次鴻海透過墨西哥廠搶下特斯拉ECU訂單，主因特斯拉看好鴻海墨西哥廠規模、人數與成本等條件都優於對手，而且可以就近供貨美洲市場。除了ECU之外，鴻海也將積極衝刺特斯拉車用電子模組。

鴻海墨西哥廠主要供貨特斯拉系列車種電池機構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等零組件；現在又加入ECU，以及車用電子模組產品，使得鴻海集團在供貨特斯拉的版圖愈做愈大。

鴻海是目前台灣企業當中，在墨西哥生產規模最大的廠商，旗下PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.廠區位在美墨邊界，2009年建廠至今，已成為北美規模最大的消費性電子產品組裝廠。

鴻海墨西哥廠區過去營收組成以伺服器與網通產品為主，隨著擴大供貨特斯拉，車用產品將是推升未來成長的另一項主力，加上BMW與KIA都規畫在當地設廠，墨西哥已成為全球電動車製造重鎮，鴻海集團爭取傳統車廠客戶更具利基。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，車用零組件是該公司營收成長主要來源之一，去年鴻海集團在車用零組件營收規模約台幣200億元（約6.47億美元），預估今年規模成長至台幣500億元到1000億元（約16.17億到32.35億美元）。

其中，墨西哥廠持續擴產，集團新的電控和傳感器產品線今年也會展開，電池芯和電池包測試驗證和製造也會在今年進行。

劉揚偉之前也向特斯拉喊話，他說，特斯拉是品牌汽車公司，鴻海是汽車界的委託設計製造服務公司（CDMS），兩家公司不是競爭關係，希望有一天鴻海可以幫特斯拉造車。