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中新設外企回穩 第一季達1.1萬戶

記者黃雅慧／綜合報導

中國市場監督管理總局表示，今年第1季新設外商投資企業1.1萬戶，年增7.6%；3月全國新設外商投資企業4818戶，單月年增44%。其中，來自美國、歐盟、日本、南韓等地投資依舊位居前列。

人民日報報導，外資與外企在中國投資是觀察中國經濟生產活動的重要觀察窗口之一。今年以來，外資在中國的運作活動備受關注。外媒報導，有許多外資撤離中國，但同時也有消息稱有外資正加大投資中國。中國官方則公布統計以支持外資正回穩。

報導指出，截至今年3月底，中國全國登記在冊外商投資企業共67.5萬戶。從產業別來看，第一、二、三產業新設外商投資企業分別為56戶、841戶、10192戶，新設外商投資企業91.9%集中在服務業。其中，住宿餐飲、商務租賃、運輸倉儲、批發零售等行業新設外商投資企業恢復較快，年增率分別為22%、13.9%、12.8%、12.4%。

國家市場監督管理總局相關負責人表示，新設外商投資企業回穩向好，表明外資看好中國經濟復甦潛力和發展前景。與此同時，中國外資准入負面清單不斷縮減，投資便利化程度逐步提升，創造日益優化的營商環境和更多的投資機遇。

此前，中國國家外匯管理局15日公布數據，4月外商對中直接投資為人民幣3501億元（約495.56億美元），持續保持淨流入。

另外，中國商務部17日公布數據顯示，今年1-4月全國實際使用外資為735億美元，年減3.3%。

投資 商務部 歐盟

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