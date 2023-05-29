我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

鴻海伺服器成AI浪潮大贏家 估訂單量增數百億台幣

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海搶搭AI伺服器商機 資料來源：採訪整理
鴻海搶搭AI伺服器商機 資料來源：採訪整理

輝達（Nvidia）帶來的AI旋風，AI伺服器龍頭鴻海也感受到了。受惠ChatGPT應用與輝達訂單需求強烈，鴻海集團雲端伺服器業務訂單量激增，上調今年相關營收增幅與AI伺服器占整體伺服器占比。業界估算，鴻海AI伺服器相關訂單量激增台幣數百億元，成為這波AI浪潮大贏家。

據悉，受惠市場需求熱絡，鴻海今年雲端伺服器業務將較先前預估再成長一成，其中，AI伺服器占整體伺服器營收比重，將由去年的兩成提升到三成，穩坐全球AI伺服器龍頭寶座。

市調機構統計，鴻海在全球伺服器市占率約43%，是製造一哥，也是全球雲端服務供應龍頭廠亞馬遜最大供應商，除已供應ChatGPT與輝達的AI伺服器，主力客戶Google也快速搶進生成式AI，並推出Bard，鴻海受惠。

鴻海集團高度看好伺服器業務，董事長劉揚偉先前表示，看好CSP或AI伺服器成長性，鴻海去年伺服器營收達1.1兆元（台幣，下同，約358.34億美元），作為伺服器製造龍頭，當然受惠相關需求。

鴻海旗下工業富聯（FII）在4月底舉辦法說會時也透露，ChatGPT等AI趨勢興起，為該公司提供改善毛利率的空間。工業富聯AI伺服器產品已應用於ChatGPT，也加速提升AI伺服器及高效運算產品占比及研發速度。

隨著AI伺服器需求大增，外界預估，若與4月底法說會時釋出的展望相比，短短一個月鴻海集團雲端伺服器業務可望再成長10%。主因AI伺服器單價高，以AI伺服器機櫃來說，是傳統伺服器機櫃三倍，以伺服器來說，價格是十倍以上。

法人以AI伺服器占鴻海伺服器營收比重約二成，鴻海伺服器業務年營收1.1兆元，且近期AI伺服器業務比預期高一成左右估算，近期鴻海來自AI伺服器的訂單量即高達數百億元。

劉揚偉曾說，AI應用增加，推升算力需求，繪圖晶片伺服器會增加，去年AI占整體伺服器營收比重20%，今年會很不錯，占比持續提升（外界估達30%）。

AI 鴻海 營收

上一則

兩岸航點復飛 4月載客人次倍增

下一則

AI大模型商機 達數十兆美元 李開復：不可錯過的歷史機遇

延伸閱讀

小摩估科技業今年AI營收占比 輝達居於領先地位

小摩估科技業今年AI營收占比 輝達居於領先地位
台大畢業禮致詞 輝達創辦人黃仁勳：奔跑吧 別緩行

台大畢業禮致詞 輝達創辦人黃仁勳：奔跑吧 別緩行
廣達投資10億美元在墨西哥設廠 傳供貨特斯拉

廣達投資10億美元在墨西哥設廠 傳供貨特斯拉
亞馬遜投資印度 鴻海代工廠受惠

亞馬遜投資印度 鴻海代工廠受惠

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09
美國國會若未能在6月1日「大限日」前提高聯邦政府債務上限，導致美國延遲履行債務、引發債務違約危機，從美國股市、債市到全球經濟都將陷入動盪。（美聯社）

美債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

2023-05-24 08:56
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？