鴻海伺服器成AI浪潮大贏家 估訂單量增數百億台幣

鴻海搶搭AI伺服器商機 資料來源：採訪整理

輝達（Nvidia）帶來的AI 旋風，AI伺服器龍頭鴻海 也感受到了。受惠ChatGPT應用與輝達訂單需求強烈，鴻海集團雲端伺服器業務訂單量激增，上調今年相關營收 增幅與AI伺服器占整體伺服器占比。業界估算，鴻海AI伺服器相關訂單量激增台幣數百億元，成為這波AI浪潮大贏家。

據悉，受惠市場需求熱絡，鴻海今年雲端伺服器業務將較先前預估再成長一成，其中，AI伺服器占整體伺服器營收比重，將由去年的兩成提升到三成，穩坐全球AI伺服器龍頭寶座。

市調機構統計，鴻海在全球伺服器市占率約43%，是製造一哥，也是全球雲端服務供應龍頭廠亞馬遜最大供應商，除已供應ChatGPT與輝達的AI伺服器，主力客戶Google也快速搶進生成式AI，並推出Bard，鴻海受惠。

鴻海集團高度看好伺服器業務，董事長劉揚偉先前表示，看好CSP或AI伺服器成長性，鴻海去年伺服器營收達1.1兆元（台幣，下同，約358.34億美元），作為伺服器製造龍頭，當然受惠相關需求。

鴻海旗下工業富聯（FII）在4月底舉辦法說會時也透露，ChatGPT等AI趨勢興起，為該公司提供改善毛利率的空間。工業富聯AI伺服器產品已應用於ChatGPT，也加速提升AI伺服器及高效運算產品占比及研發速度。

隨著AI伺服器需求大增，外界預估，若與4月底法說會時釋出的展望相比，短短一個月鴻海集團雲端伺服器業務可望再成長10%。主因AI伺服器單價高，以AI伺服器機櫃來說，是傳統伺服器機櫃三倍，以伺服器來說，價格是十倍以上。

法人以AI伺服器占鴻海伺服器營收比重約二成，鴻海伺服器業務年營收1.1兆元，且近期AI伺服器業務比預期高一成左右估算，近期鴻海來自AI伺服器的訂單量即高達數百億元。

劉揚偉曾說，AI應用增加，推升算力需求，繪圖晶片伺服器會增加，去年AI占整體伺服器營收比重20%，今年會很不錯，占比持續提升（外界估達30%）。