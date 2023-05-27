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輝達追單 AI浪潮催動 台積電營收將爆發

記者簡永祥／台北報導
輝達本季展望佳，帶動台積電7奈米以下先進製程提升。（路透）
輝達本季展望佳，帶動台積電7奈米以下先進製程提升。（路透）

輝達（Nvidia）財報優於預期且展望大好，帶動台積電及台股26日應聲大漲。供應鏈傳出，因輝達追加投片，將於第3季交貨，市場看好，台積電在7、5、4、3奈米同步發威下，下季營收將強勁彈升。

26日外資瘋狂回補台積電，大買台積電6.92萬張，為今年元月以來單日最大買超，市場解讀，外資似乎已看到輝達庫存本季大減，將向台積電追加訂單，讓台積電7奈米及5奈米訂單回升。

分析師預估，輝達本季庫存大幅降到3.5個月以下，勢必得再向台積電追加7奈米、5奈米及4奈米的訂單，而台積電的7奈米首季產能利用率因客戶砍單，降到只有30%， 5奈米連帶降到八成以下，如今看來將讓台積電7奈米以下的產能快速提升。

供應鏈透露，目前台積電15廠及14A廠的產能每天都往上提升；而18B廠3奈米製程，也因加入N3E放量，將以每季增加1萬片的速度推進，以生產晶片周期計畫，相關晶圓都會在第3季大量交貨，為台積電下季營收注入多頭動能。

輝達引爆全球AI熱浪，台積電營運同步看俏，26日早盤以568元開出，大漲25元，創下去年4月21日以來新高價，三天市值增1兆元，重返14.7兆元，終場收566元，上漲4.24%，短短兩天，外資狂買逾11萬張。

台積電本季營收以美元計算，預估落在152~160億美元，約季減4.3%～9.1%，取中間數約季減6.7%。以台積電本季展望，輝達本季業績大好，似乎還未能及時挹注台積電營收。

令外界驚艷的是，輝達第1季數據中心晶片營收達42.8億美元，超越英特爾的37.18億美元，且第2季數據中心晶片營收可望突破60億美元，將獨霸數據中心晶片及人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）市場。

台積電供應鏈分析，輝達首季財報優於預期，應與美國去年9月宣布禁止輝達及超微等AI加速器禁止供貨給中國客戶，造成市場極大震撼，不過商務部給予一年緩衝期，輝達緊急應變，推出調降算力的A800及H800供貨中國客戶。

台積電首季合併營收約5086.3億元，季增3.6%，毛利率56.3%，優於財測高標，每股純益7.98元，優於分析師預期，即反映美國宣布禁令後造成中國大陸客戶搶買輝達的晶片。

台積電 輝達 營收

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