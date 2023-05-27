中國交付「海上石油加工廠」 全球首艘

由中國船舶大連造船自主設計的全球第一艘M350型浮式生產儲卸油船26日正式交付。（取材自央視新聞）

由中國船舶大連造船自主設計的全球第一艘M350型浮式生產儲卸油船26日正式交付，它更是「全球最大」的浮式生產儲卸油船，可實現海上石油 、天然氣等能源的開採、加工、儲存、外運，有「海上石油加工廠」之稱。

據央視新聞，這艘M350型浮式生產儲卸油船，總長364公尺、寬64公尺、深33公尺、排水量達46萬餘噸，是目前世界上最大尺度的浮式生產儲卸油船。且每天可以處理原油22萬桶，相當於占地10平方公里的陸地油氣加工廠。

報導指，此船不僅能開採石油，儲存和運輸原油產品，還是一個集人員居住與生產指揮於一體的大型海上石油生產基地；此船還可以快速到達指定地點進行油氣開發，具備建造周期短、機動性強等優點，並能適用於全球多個海域的油氣開發作業。

據悉，本次交付的油船在原有基礎上升級換代，採用了多種新材料和新技術，將超強碳鋼和改良型玻璃鋼等新型材料首次使用在海上浮式儲油船的管路製作中，且設計規畫壽命30年以上、能承受颶風 襲擊，盼將維護成本降至最低。此外，該船同時是世界首個應用「挪威船級社」最新規範設計的超大型海工項目，屬於中國造船業的重大突破。