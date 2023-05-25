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聯想集團非PC營收占比 提升近40%

記者林宸誼／綜合報導
聯想集團去年少賺21% ，非PC營收占比提升近40%。（取材自聯想集團官網）
聯想集團去年少賺21% ，非PC營收占比提升近40%。（取材自聯想集團官網）

全球最大個人電腦製造商聯想集團24日公布去年全年財報，受到個人電腦（PC）出貨需求下降及貨幣的逆風，渠道庫存過剩使業務的挑戰倍加影響，淨利潤年減21%至16.08億美元。

值得注意的是，聯想集團PC之外的多元化增長引擎日趨強勁，全年非PC營收占比提升到近40%。

聯想去年全年營收619.47億美元，年減13.5%。若單計第四財季，聯想集團營收126.35億美元，淨利潤1.14億美元，上年同期則為166.94億美元，淨利潤4.12億美元。同比減少72 %。

智能設備（個人電腦、平板、手機和其他智能設備）業務集團（IDG）去年全年營收年減21%，至493.71億美元；經營溢利下降24%至35.98億美元。

由於出貨需求下降及貨幣的逆風，渠道庫存過剩使業務的挑戰倍加。步入年底時，集團的個人電腦業務在減少渠道存貨方面取得重大進展，按市占仍排名第一。

智能設備業務集團在把握個人電腦產品以外的增長機會方面取得進展。非個人電腦的銷售佔智能設備業務集團收入的19%，年增0.4個百分點。隨著5G產品組合不斷擴大，智能手機業務也連續三年保持盈利。

基礎設施方案業務集團（ISG）的收入去年年增37%至創紀錄的98億美元，連續第三年刷新紀錄，經營溢利達9800萬美元。

方案服務業務集團（SSG）收入及經營溢利分別增長22%及16%至67億美元及14億美元。經營溢利率為20.9%，高於所有業務集團。

21世紀經濟報導，最新的市場研究報告顯示，聯想旗下摩托羅拉移動業務在歐洲增長13%、拉美增長7%、全球五大市場之一巴西增長5%，其中歐洲市場占有率近6年首次挺進前五，在全球智慧手機出貨量整體放緩的背景下，聯想移動業務在上述市場均實現逆勢增長。

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