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中文官網將停運？ 亞馬遜：僅App停

記者葉文義／綜合報導
亞馬遜中國24日發布聲明，否認「亞馬遜中文官網即將停運」的說法。（取材自亞馬遜中國官網）
亞馬遜中國24日發布聲明，否認「亞馬遜中文官網即將停運」的說法。（取材自亞馬遜中國官網）

國際電子商務巨頭亞馬遜宣布旗下超過12年歷史的亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）即將在中國停止服務後，引發不少關注，但隨後傳出「亞馬遜中國官網（Amazon.cn）將停運」消息。對此，亞馬遜中國24日發布聲明，否認「亞馬遜中文官網即將停運」的說法。

亞馬遜中國聲明稱，亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）是供用戶下載用於安卓設備的遊戲和移動應用程式的應用商店。停止亞馬遜應用商店服務不會影響任何目前亞馬遜在中國的業務運營，包括亞馬遜海外購，亞馬遜全球開店及亞馬遜中國官方網站Amazon.cn。

聲明指出，中國消費者可以持續透過手機端下載「亞馬遜購物」APP（即亞馬遜海外購），以優惠的價格享受亞馬遜的海量優質選品及便捷的購物體驗。亞馬遜應用商店的停用對亞馬遜購物沒有任何影響。

據澎湃新聞，亞馬遜中國還表示，他們在中國將繼續創新與投入，透過業務、產品與服務為客戶提供價值。亞馬遜中國的業務包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店、亞馬遜廣告、亞馬遜全球物流在內的跨境電商業務、亞馬遜雲科技和亞馬遜智慧硬體與服務等。

亞馬遜 Amazon 安卓

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