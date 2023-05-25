字節跳動創辦人 香港設投資基金

字節跳動創始人張一鳴自2021年卸任執行長後，近期在香港成立個人投資 基金「Cool River Venture」，性質是私人股份有限公司，由張一鳴擔任董事，唯一股東為Galaxy LLC，持股比率為100%。消息人士透露，該基金的主要投資方向是科技相關行業。

企業查詢平台天眼查App顯示，Galaxy LLC成立於2019年，註冊地為美國特拉華州，經營範圍包括投資管理、資產管理等。張一鳴有望通過個人投資基金在科技領域尋找更多投資機會。

張一鳴2021年5月發布內部全員信，宣布卸任字節跳動執行長，並由梁汝波接任。他在信中提到，未來將聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任，同時也表示自己對於虛擬現實、生命科學、科學計算等新興科技領域感興趣。

而字節跳動聯合創始人梁汝波也自2021年11月接任字節跳動執行長及董事長職務，並宣布組織調整，成立六個業務板塊：抖音、大力教育 、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。相關業務板塊負責人均向梁汝波彙報。

澎湃新聞報導，當時據接近字節跳動的人士透露，張一鳴退出多家關聯公司法定代表人，並由梁汝波全面負責字節跳動整體發展，是公司治理正常變動。該人士稱，張一鳴已不再參加公司內部雙月會及公司日常管理。

張一鳴資產十分可觀，穩坐中國第二大富人。富比世 發布2022年中國富豪榜顯示，張一鳴目前位居榜單第二位，其財富為495億美元；近日發布的2023新財富500人，張一鳴以3105億元（人民幣，下同，約440.46億美元）財富超越騰訊馬化騰、阿里巴巴馬雲與網易丁磊等網路行業「前輩」。

張一鳴在卸任後十分低調。近年有關他的公開報導都與捐贈有關：一次是張一鳴在2021年6月向家鄉龍岩捐贈5億元，成立「芳梅教育發展基金」；最近一次是今年5月，他向芳梅教育發展基金追加捐贈2億元，支持家鄉職業教育和藝術教育等教育公益項目。