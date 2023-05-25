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小米Q1營收594.77億人民幣 年減近2成

記者葉文義／綜合報導
小米首季財報概況 資料來源：新聞整理
小米首季財報概況 資料來源：新聞整理

小米集團公布今年第1季財報，營收年減18.9％至594.77億元（人民幣，下同，約84.32億美元），符合市場預期，經調整淨利年增13.1％至32.3億元，等於每天賺1.56億元，較市場預期為佳，每股純益（EPS）0.17元。在小米財報會議上，小米集團總裁盧偉冰強調，小米自研晶片投入決心不會動搖。

小米首季業績表現優於市場預期， 整體毛利率達19.5％，按年和按季都增約2.2百分點，創下歷史新高。同時，小米持續積極去存貨，整體存貨金額為426億元，按年下降24.1％，為近九季以來的最低水位。

據科技市場分析機構Canalys數據顯示，小米第1季全球智慧手機出貨量年跌21％至3040萬支，跌幅較市場整體更深，但仍保持全球第三，市占率由去年第1季的12.6％跌至11.3％。

小米首季智慧手機部分營收則按年跌24％至350億元，主要是受智慧手機出貨量及產品平均單價（ASP）下降所致，整體營收占比58.8％。首季小米手機業務毛利率為11.2%，去年同期為9.9％，主因核心零部件（如存儲器及顯示面板）價格下降以及產品組合改善所致。

小米IoT與生活消費產品分部首季營收按年跌14％至168億元，占整體營收28.3％，主要由於智慧電視及筆電及境外市場若干生活消費產品銷售額減少，惟部分被智慧大家電品類營收增加所抵銷，毛利率為15.7％。

在電動汽車發展，小米在業績公告只簡單交代智能電動汽車等創新業務費用為11億元。

小米集團總裁盧偉冰表示，小米「規模與利潤並重」策略初見成效，整體毛利率提升，手機、IoT和互聯網業務毛利率均有改善。高端化的深化帶動獲利能力增長，大陸國內智慧手機ASP創單季歷史新高。盧偉冰說，小米降本增效成效明顯，本季度整體費用為94億元，年減6.4％。

財報顯示，小米首季研發支出41億元，年增17.7％，並提出預計2023全年總研發投入將超過200億元。

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