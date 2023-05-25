蘋果供應鏈解密 去中化明顯

蘋果最新主要供應鏈名單透露美中對峙氣氛持續緊張下，蘋果「去中化」趨勢更加顯著。（歐新社資料照片）

蘋果 於官網公布最新主要供應鏈 名單，兩岸蘋果鏈聲勢呈現「台廠穩、陸企降」的態勢，在最新入列的186家廠商當中，台廠「五進五出」，共計45家與去年持平，陸廠則是「五進八出」，共計49家、年減三家。

蘋果最新主要供應鏈名單透露美中對峙氣氛持續緊張下，蘋果「去中化」趨勢更加顯著，惟陸廠家數仍略高於台廠，仍是目前蘋果供應鏈業者最多的地區。另外，本次供應鏈名單總家數從上一次的190家廠商減至186家，也凸顯蘋果採購策略集中化。

值得一提的是，立訊、舜宇光學等大陸科技指標企業都入榜，透露某種程度上，鴻海、大立光等台灣一線業者壓力延續。

其他入列蘋果鏈的知名台廠還包括台積電 、日月光、大立光、玉晶光、台達電、國巨、南亞科、台表科、正崴、晶技、譜瑞-KY、燿華、華通、嘉聯益、台郡、先鋒材料、鋁合金材料製造商台灣穗高科技等。

在蘋果2020會計年度之前，台廠占蘋果供應鏈家數都高於陸企，2020會計年度為轉折點，蘋果為了降低成本，開始大量導入紅色供應鏈，該會計年度的主要供應鏈名單中，陸企達51家，首度超越台廠的48家，從那一刻開始，大陸成為蘋果供應商最多的區域。

蘋果2021會計年度的主要供應鏈名單中，台廠再遭擠壓，當時三家納入、六家移出；大陸供應商則是七家進榜單，六家移出，當時陸企數量達52家，台廠降至45家，差距進一步拉大，不過最新名單差距再次縮小。

若以名單中的生產或研發據點來看，最新名單中，據點總數428個，較上次公布數據的465個減少37個，但大陸持平、為149 個，仍為最多的區域。

蘋果最新供應商名單，只揭露該公司2022會計年度前98％在材料、製造與組裝的直接支出相關供應商。

原本蘋果是公布每年的前200大供應商，從2020會計年度開始，改為依前述方式揭露。

因此，可能出現即使部分廠商一直都在蘋果供應鏈內，但由於年度採購占比變化，在名單中納入或消失的情形。

業界人士認為，儘管大陸過去幾年在蘋果供應鏈扮演吃重角色，但蘋果執行長庫克為了避免供應鏈地緣政治風險，「適時削弱」陸廠影響力，拉升其他地區的供應鏈業者，以管理角度來看，絕對有其必要性。

另一方面，陸系鏡頭大廠舜宇光學本次入列蘋果供應鏈名單，也再度敲響台系鏡頭廠警鐘。