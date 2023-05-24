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阿里雲鋪路IPO將裁員7% 1年內從阿里集團分拆並上市

記者葉文義／綜合報導

阿里巴巴集團旗下阿里雲智能集團傳出開始進行一輪裁員，整體裁員比率約7％，有分析指出，阿里雲正精簡業務以準備股票上市（IPO）。

一位阿里雲智能集團內部人士對經濟觀察網指出，該集團將要進行組織崗位及人員優化動作，整體裁員比率約為7％，並會向員工提供「N+1+1」的補償。阿里雲回應指出，此為正常的組織崗位和人員優化。

阿里集團的雲業務由阿里雲和釘釘組成，致力於雲計算、大數據和人工智慧（AI）核心技術的研發。此前，阿里雲接連發布一系列新舉措，包括發布AI大模型通義千問、推出核心產品降價和免費試用計畫等。

阿里雲此前曾宣布史上最大規模降價，4月26日舉行的2023阿里雲合作夥伴大會上，阿里雲稱核心產品價格全線下調15％至50％，存儲產品最高降幅達50%。阿里雲當時表示，此次降價，將進一步擴大公共雲的用戶基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。

報導引述消息稱，阿里雲此次裁員的時間為5月，未休的年假、陪伴假等均可折現。據不願具名的內部人士透露，其實人員優化每年都有，基本是在4月發放完年終獎金之後啟動的。

阿里巴巴董事會主席、阿里雲智能集團董事長張勇於5月18日業績電話會議上表示，他向阿里雲員工發信，指將於未來12個月將阿里雲智慧集團從阿里集團完全分拆並完成上市。

上述內部人士指出，這次阿里雲智能集團的裁員動作，只是「顯得動作比較大」，不過並非如社交媒體傳播開來的「裁員比例高達25％」的狀態。

對此次阿里雲智慧集團組織優化，經濟觀察網致電浙江省杭州市人力資源社會保障局及余杭區人力資源社會保障局加以詢問，雖未證實該集團對裁員是否備案，但上述兩管理機構工作人員均回應，區域轄內企業進行經濟性裁員，需要遵循一個規定流程，即提前30天經由員工工會聽取職工意見，並向相關勞動監管部門備案。

裁員 AI 股票

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