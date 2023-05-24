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中國組裝廠立訊精密攻汽車領域 拚三年躍進50％

記者葉文義／綜合報導

中國組裝廠立訊精密董事長王來春在股東大會表示，2023年立訊的汽車業務類似於2015、2016年消費電子的情況，當時（消費電子）擴大到其他領域，大家都覺得不可思議，她預估接下來三年，立訊的汽車業務每年會有30％至50％的複合增長。

立訊精密因代工蘋果無線耳機AirPods、iPhone手機而廣為人知。從去年營收來看，消費電子業務營收1796億元（人民幣，下同，約254.5億美元），年增33.44％，整體營收占比高達83.95％。近來年，立訊切入通信及汽車等領域，相關業務也維持高速增長。

從去年財報來看，立訊在通訊互聯產品及精密元件營收為128億元，年增292％，占比為6％；汽車互聯產品及精密組件營收為61.49億元，年增率達48.44％，占比約2.87％。

據21世紀經濟報導，今年股東會上，王來春對消費電子、汽車和通訊三大賽道進行闡述。她表示，消費電子市場今年到明年都不是特別好，下半年應該會比上半年好一些，從今年3、4、5月數據來看 ，比1、2月好很多。「立訊在行業下滑和同行紛紛負增長背景下，依然有良好的表現。」

對於汽車業務，王來春信心滿滿表示，在一輛整車中，線束、網域控制站、智慧座艙等多個產品領域，立訊能供應的產品價值在3至4萬元左右，目前交車的價值在1.3萬元左右，還沒有覆蓋到客戶所需的所有產品。「未來三年，立訊汽車的複合增長率將達到30％至50％。」

王來春表示，在汽車電子領域，線束是高科技、勞動密集的行業，整車線束是汽車的「血管和神經」，大概占整車5％至10％左右的成本，地位跟晶片的比例是差不多；汽車連接器方面，涉及的品類非常多，但是目前還沒有中國的企業，以往中國中國的車在世界上是沒有地位的，但現在有重要的機會，我們是充滿信心的。

汽車 營收 晶片

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