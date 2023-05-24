中國六大外貿重鎮 前4月出口成長

廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東等外貿重鎮前4月出口回暖。圖為日前在廣州舉行的廣交會。（中新社）

包括廣東、江蘇、浙江、上海、北京 、山東等中國外貿重鎮已公布今年前四個月進出口數據，以人民幣計算，四省兩市出口皆出現成長，尤其以長三角三個省市有率先回暖的跡象。

前四月進出口總值六個省市均突破1兆元（人民幣，下同，約1400億美元），其中廣東進出口總值2.52兆元，四省兩市進出口總值之和約占全中國近七成。

澎湃新聞報導，從進出口總值增速看，上海、浙江、山東、北京均有不同程度的增長，且增速均跑贏全中國增速水準5.8%。從出口來看，廣東、江蘇、浙江三省出口均突破兆元，六省市出口增速全部為正值，北京、上海、山東跑贏全中國水準的10.6%。

相較於今年第一季，江蘇、浙江、上海前四個月外貿回暖態勢顯著，其中，江蘇的進出口總值增速降幅收窄，出口增速由負轉正；浙江的進出口總值增速、進口增速、出口增速均在第一季為正的基礎上繼續提升；上海進出口總值增速提升10個百分點，特別是出口增速由負轉正，提升17.7個百分點。

四省兩市進出口總值從高到低依次為廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東。不過，中國外貿第一大省廣東今年前四月進出口額為2.52兆元，年減0.7%。其中，出口1.68兆元，增長5.4%；進口8415億元，下降10.9%。海關總署廣東分署方面表示，整體數據微降，是受到海外需求走弱、高基數等影響。

另外兩個外貿大省江蘇、浙江數據顯示外貿回暖。今年前四個月，江蘇、浙江進出口分別為1.62兆元、1.56兆元，增速分別為-2.1%、8.3%，從增速來看，兩省前四月數據比第一季回暖，江蘇降幅收窄、浙江增速加快。第一季，江蘇、浙江進出口增速分別為-6.7%、4.8%。

分開看，江蘇出口1.06兆元，增長4.4%，進口5597.9億元，下降12.3%；浙江出口達1.15兆元，增長9.8%；進口4009.8億元，增長4.0%。其中，江蘇出口創同期歷史新高。

值得注意的是，浙江外貿表現良好，在中國前三外貿大省中，浙江是唯一一個進出口總值、進口、出口均實現正增長的省份。

另一方面，「新三樣」產品出口顯著增長，尤其以廣東、上海表現亮眼。上海電動載人汽車 、鋰電池、太陽能電池「新三樣」出口分別增長153.5%、274%、92.2%；廣東分別增長9.5倍、35.4%、102.4%。