中經濟復甦港利多 滙豐：恒指年底看升14%

受美國政府債務上限危機影響，近日港股表現反覆，但下半年有望迎來轉機。滙豐證券 22日指出，相信美國最終可解決債務上限問題，聯準會或會再加息一次。中國大陸經濟復甦及美國債 息逐步回落將有利港股，該行預測恒指年底目標為2萬2490點，有14.3%的上升空間。

香港 文匯報報導，滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）表示，在美國政府債務上限問題方面，雖然現時臨近6月1日死線，而民主黨與共和黨仍未達成全面共識，但他相信美國政府債務上限問題最終會得到解決，因為出現債務違約不符合美國的利益，故相信美國政府債務上限問題不會持續為環球金融市場帶來劇烈波動。

范力民又預計，相信在美國通脹仍然較高的情況下，美聯準會仍有一次加息空間，而且現時預期美聯儲在明年年中前都不會減息。

據報導，滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）預測恒指年底目標為2萬2490點。他表示，內地經濟復甦，更多內地旅客訪港，利好香港商業與經濟前景，加上美國經濟增長放緩，都利好香港下半年股市表現。

股票板塊方面，林傳英表示看好本地經濟驅動的板塊，包括消費行業，亦看好受國家政策支持的可再生能源行業。不過他同時指出，因預期未來12個月美國債息趨向下降，或將對銀行盈利表現產生不利影響，故他對銀行股持中性或較謹慎的態度。