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台外銷訂單連8黑 4月下滑18% 5月恐更糟

記者鍾泓良／綜合報導

台灣經濟部統計處22日公布4月外銷訂單金額為424.9億美元，年減18.1%，陷入「連八黑」，更預估5月外銷訂單仍將呈現二成以上衰退。經濟部坦言按照現有趨勢，上半年難以轉正，外銷負成長幾成定局。

經濟部統計處處長黃于玲指出，4月訂單金額較3月月減8.8%，表現比去年上海封城時期還差，主因全球景氣低迷、大陸內需未出現爆發性成長，以及廠商去化庫存持續等不利因素。

去年4月為中國大陸上海封城最嚴重時期，打亂市場需求、連帶影響台灣外銷訂單。今年4月則因去年基期低，外銷訂單海外生產比50%，較上年同月上升4.5個百分點。

至於上半年能否甩掉衰退趨勢，黃于玲分析，按照主計總處出口統計、各大廠商法說會看法及截至目前為止外銷訂單統計，上半年恐難以轉正。下半年觀察，各產品去化庫存速度不一狀況，不放棄轉正的機會。

黃于玲說，雖然高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技持續擴增，挹注接單動能，但俄烏戰爭膠著、通膨升息壓力猶存，及美中科技戰持續，加深全球經濟下行風險，恐制約貿易成長動能，影響外銷接單表現，後續仍需持續觀察並審慎因應。

從外銷產品種類來看，因低基期，4月資通訊產品接單從3月衰退26.3%，4月大幅回升，年減幅收斂至0.9%，但未看到翻轉跡象。筆電去化庫存速度較快、手機相對較疲軟，伺服器過去幾個月的訂單表現較好，現在整體需求趨緩；網通設備訂單量呈現正成長趨勢，然而其占比較小，對整體表現影響小。

電子產品部分受供應鏈庫存調整影響，年減逾二成，為「連六黑」；面板價格逐漸攀升，4月電視面板已呈現年增，顯示庫存已去化，需求量也呈現月增，也讓面板年減幅度縮小至19.0%、低於二成。

封城 供應鏈 手機

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