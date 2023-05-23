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中國人行貸款市場報價利率 連9月不動

記者黃雅慧／綜合報導
中國人行公告，5月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。（中新社）
中國人行公告，5月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。（中新社）

中國人民銀行22日公告，5月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，1年期為3.65%，5年期以上為4.3%，已連續九個月「按兵不動」，顯示人行認為中國經濟復甦仍在合理水平，尚未到動用利率工具的條件，但專家認為，為支持新興領域產業取得資金，或提振房市，人行後續可能採取「定向降息」來精準支持。

財聯社報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，5月中期借貸便利（MLF）操作利率未發生變化，這意味著當月LPR報價基礎保持穩定，加上近期銀行淨息差下行幅度偏大，再創歷史新低，報價行壓縮LPR報價加點動力不足；與此同時，當前宏觀經濟整體延續復甦過程，LPR報價下調的迫切性不高。

分析認為，未來LPR如要觸發調降因素有二：一是取決於銀行息差表現。中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在淨息差收窄背景下，人行或將更多依靠結構性貨幣政策工具來實現「定向降息」，在降成本的同時兼顧調結構，實現差異化精準支持。

二是經濟和融資修復的可持續性。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預估，後續人行鼓勵金融機構挖掘LPR改革潛力、主動管理負債，並可能通過結構工具或降準等方式穩定銀行負債成本，引導金融機構支持實體經濟薄弱環節，例如支持重點基建、製造業、綠色發展、科創企業等新興領域產業取得所需資金。

王青認為，儘管近期存款利率下調會降低銀行資金成本，但短期內對銀行下調LPR報價的激勵作用不大。所以評估年內在MLF操作利率不變的前景下，1年期LPR報價單獨調整的可能性較小；不過，如果第2季樓市回暖過程出現反覆，不排除在MLF利率不動同時，5年期以上LPR報價單獨下調10~15個基點（0.1~0.15個百分點）的可能。

利率 降息 貸款

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