拼多多平台帶動 90後、00後「新農人」返鄉創業

中國電商 平台拼多多 聯席CEO趙佳臻20日表示，拼多多帶動大量「新農人」返鄉創業。2021年，僅拼多多平台上，90後、00後新青年商家占比超過49%，95後新農人超過12.6萬，占比超過13%，其中大部分是返鄉創業的農二代，「利用新技術和新平台，創新創業是主流，是新青年奮鬥的重要手段。」

上觀新聞報導，趙佳臻在上海創新創業青年50人論壇上指出，從未來產業角度而言，農業的標準化、規模化、品牌化、智慧化發展是大勢所趨。

趙佳臻介紹，今年2月中旬，拼多多在上海崇明舉辦第三屆「多多農研科技大賽」，參賽者在農場中進行了一場種生菜比賽，要以更低能耗、更短時間，種出更高產量、更好品質的生菜。

趙佳臻提到，從歷屆「多多農研科技大賽」的成果對一線田間提供的切實價值來看，數位技術和人工智慧能夠切實有效賦能農業，智慧農業大有可為。

拼多多於2015年從賣農貨、賣水果起步，逐步成長為年活躍用戶近9億，活躍商戶1300萬的新電商。作為初創團隊的一員，趙佳臻最早在拼多多主要負責農產品營運及供應鏈 的搭建，並為此跑遍大大小小的農產區。