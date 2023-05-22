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中4電信商聯手 全球首創 新疆「5G異網漫遊」試商用

記者廖士鋒／綜合報導

中國5G技術又有新發展，中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電近日聯合宣布在新疆正式啟動全球首個「5G異網漫遊」試商用，即只要當地有這四家當中至少一家的網路信號，使用者就可以不換卡、不換號，直接使用這項服務，且無需額外付費。

據中新網消息，中國電信表示四家運營商在無技術經驗可鑑、無成功案例可循的條件下，解決了一系列技術難題，形成四項異網漫遊相關專利，聯合編制四項設備和終端行業標準，提出異網漫遊場景下國際漫遊需求標準，成功在3GPP立項，並納入GSMA「5G網路共建共用指南」。

對新疆啟動的5G「異網漫遊」，電信分析師付亮指出，消費者使用起來絲滑無感，手機會自動切換至可以使用網路，「產生5G異網漫遊時，手機會出現兩個運營商標識」。他指出，這項服務主要針對一些偏遠地區，或者擁有獨家網路地區的使用者，以後不排除會擴大試商用範圍。

新疆日報則引述新疆通信管理局統計指出，截至4月底，新疆5G基站超過3.9萬個，全疆所有縣級行政區域主城區實現5G室外連續覆蓋。截至3月底，新疆5G行動電話使用者為950.4萬戶，行動網路用戶2541.2萬戶。

5G異網漫遊對電信商的好處何在？信息消費聯盟理事長項立剛向證券日報表示，通過5G異網漫遊，電信商能夠在進一步減少5G信號死角的同時，減少5G建設成本。例如中國聯通對於5G基站的建設以北方為主，中國電信則在南方地區做了更多投入，「如果未來四大運營商能夠更好地分工協作，就能夠減少基站的建設成本，同時進一步保障5G信號的充分覆蓋」。

近期中國在5G技術的發展持續推進，中國工信部近日已經批覆中國移動在有關省分開展5G「地空通信」技術（5G-ATG）實驗，官方指下一步將積極推動5G異網漫遊試商用。

5G 新疆 手機

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