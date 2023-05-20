中國58同城裁員 近萬人恐丟飯碗

號稱中國最大生活資訊網「58同城」驚傳裁員 三成，至少近萬人丟飯碗。另據北京 清華大學統計，去年上半年中國倒閉企業和被註銷個體戶，分別高達數十萬甚至數百萬，顯然裁員減薪潮已降臨。

第一財經18日報導，經認證原本是58同城員工的職場社交平台脈脈網用戶表示，公司正以N+1賠償模式展開大規模裁員，比例高達30%至50%。

報導說，「裁員成為企業降本增效的撒手鐧」，58同城這次裁員不論年資，若干資深員工也飯碗不保，預計本月下旬，還有更多58同城的部門將縮減員額，其中TEG部門和58趕集集團的裁員比例都是30%。

員工將近3萬人的58同城，若按照30%的裁撤比率估算，這回裁員可能近萬人沒工作。

官網顯示，58同城成立於2005年12月，總部設在北京，在全中國共有27家直銷分公司，業務涵蓋招聘、房產、汽車、二手、本地生活服務及金融等多個領域。

另據搜狐網18日報導，單次裁掉30%員工的企業不僅是58同城，像是業界盛傳萬達集團正與銀行展開延期償債談判，更有接近萬達集團的人士稱，6月前集團將開啟大規模裁員，保守估計比例約30%。

消息來源透露，屆時萬達的高階主管可能會降職降薪，此外高管空缺將遇缺不補，公司的人事原則上只出不進。

據清華大學統計數據顯示，2022年上半年中國46萬家企業已倒閉，同時310萬個體工商戶被註銷。

目前大部分行業正受不景氣、疫情 和明顯等因素影響，裁員人數還在增加，今年首季末，顯然新一輪的降薪裁員潮已降臨中國。