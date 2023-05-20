曾揚言「分分鐘滅掉小米」 格力電器解散手機核心團隊

格力電器已解散手機核心團隊，不過格力電器官網上，兩款手機產品大松G5、大松G7仍然在產品目錄中，官方銷售平台「格力董明珠店」也有上述兩款產品在售。（取材自格力電器官網）

中國格力電器董事長董明珠，曾在2015年誇下海口，「格力做手機 ，分分鐘滅掉小米 」，誰也沒有想到，格力電器已解散手機核心團隊，目前格力手機官網已無法打開，官方公眾號「格力手機」在2020年4月16日以後已停止更新。

不過格力電器官網上，兩款手機產品大松G5、大松G7 仍然在產品目錄中，其官方銷售平台「格力董明珠店」也有上述兩款產品在售，分別售價人民幣2699、3099元（約442美元）起，且銷量不低。

界面新聞報導，一位於去年離職的員工爆料，格力手機業務最早在珠海組建，於2019年左右將核心團隊搬至深圳。

該人士透露，深圳團隊包括開發、測試以及行政人資部門，高峰時期有接近100人。但從去年開始，深圳團隊逐漸解散，到2022年中期還剩40多人，之後「深圳團隊全部解散，後面應該不會再做手機了」。

2015年董明珠突然宣布格力首款手機，隨後2016年和2017年，格力手機2代和格力色界手機相繼推出。2019年推出格力手機3代，2022年格力手機改名大松，推出兩款新機G5和G7。

董明珠先前曾多次公開回應，手機對於未來的智能+，將成為不可缺的一個部分，是技術的延伸，也是企業未來發展裡面需要的部分。面對市場質疑的格力手機，董明珠直言格力有能力支援這研發項目。

實際上，手機市場早已一片紅海，市場調研機構TechInsights的最新報告指出， 2023年第1季，中國智慧手機出貨量年減13%，這是中國市場連續第五個季度出現兩位數的下跌。

業務多元化是格力電器多年來的重點，除了空調這個核心產品，在C端，格力電器也推出了符合市場趨勢的空氣淨化器、洗地機、消毒液製造機等產品，但手機產品並沒有太大水花。

相比起手機，近來格力的重心放在銷售管道的革新上。去年底，珠海格力數位科技有限公司成立，據稱格力正打造「格力數位科技直播基地」，定位於「產業帶直播＋短視頻帶貨的新零售模式」，並在格力電器珠海總部劃出共2000平方公尺的直播間及服務中心，預計年度直播交易額達到人民幣8億元（約1.14億美元）。