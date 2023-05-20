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台首季經常帳順差190億美元 3年最低

記者陳美君／綜合報導

新冠肺炎疫情「紅利」消退，台灣中央銀行19日公布今年第1季國際收支，經常帳順差、金融帳淨流出雙雙衰退，其中經常帳順差190億美元，為三年最低，金融帳淨流出（淨資產）121.9億美元，縮至九季新低，國際收支順差47.2億美元。

央行經研處副處長曹體仁指出，從金融帳下證券投資數據變化可知，由於台股本益比相對低 ，外資已回頭加碼台灣電子股，因此非居民證券投資淨流入84.5億美元，為逾三年最大。

曹體仁表示，今年首季經常帳順差較去年同期減少122億美元，主要原因有二，包括商品貿易順差減少，以及服務收支從順差轉為逆差。

曹體仁解釋，全球景氣趨緩及廠商去化庫存，出口續為負成長，進口亦因國際原物料價格下跌及出口引申需求疲弱而減少，因出口減額大於進口減額，使商品貿易順差降至120.3億美元，為九年最低水準，較去年同季減少80.3億美元。

央行分析，疫情期間遠距商機大爆發，台灣的電子資通訊產品具有優勢，促使出口景氣十分暢旺，如今疫情「紅利」消退，商品貿易、服務貿易回到疫情前常態，不僅面臨「去庫存」，新增的購買需求也降低，導致商品貿易順差減少、服務收支也由順差轉逆差。

銀行主管解釋，國際收支就像一本帳簿，民眾從海外賺回來的錢變少了，流出去海外投資的資金水位跟著下降，因此今年首季金融帳淨流出降至121.9億美元，為逾兩年最低。

央行統計顯示， 今年首季，金融帳下證券投資淨流出（淨資產）增加179.5億美元。因銀行增持國外債券，使居民對外證券投資淨流出264億美元、為一年來最大；非居民證券投資淨流入84.5億美元，主要是外資增持台股。另外，民間部門匯回國外存款，使其他投資淨流入96.6億美元，創一年來最大。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。其中，經常帳為統計對外商品及服務等交易，如商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差。

投資 證券 疫情

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