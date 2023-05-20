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人民幣破7貶勢加速 人行將與外匯局加強監督 遏制投機炒作

記者葉文義／綜合報導
人行召開中國外匯市場指導委員會喊話堅決抑制匯率大起大落。（新華社）
人行召開中國外匯市場指導委員會喊話堅決抑制匯率大起大落。（新華社）

人民幣對美元匯率本周貶破「7」關口後，貶勢一度加速，相關監管機構迅速召開會議「維穩」外匯市場，並對外宣稱，下一階段，人民銀行、外匯局將加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。

在岸及離岸人民幣對美元匯率17日盤中雙雙貶破7關口，分別為去年12月7日及12月29日以來首次。18至19日貶勢加劇，在岸及離岸一度貶破7.06及7.07，兩個交易日內最大貶幅接近1個百分點。

就在人民幣加速走貶之際，人民銀行19日發布消息稱，由監管機構和市場參與者代表共同組成的中國外匯市場指導委員會（CFXC）2023年第一次會議已經在18日召開。

該會議指出，近期全球經濟金融形勢複雜嚴峻，發達經濟體高利率高通膨、高債務並存，貨幣政策緊縮效應顯現，美歐銀行業風險事件不斷，推升市場避險情緒，對美元匯率短期偏強形成支撐，人民幣匯率近日雙向波動態勢明顯。

參加會議者包括CFXC主任委員、人民銀行副行長劉國強，CFXC副主任委員、外匯局副局長王春英及外匯市場指導委員會委員。

會議還稱，當前，中國宏觀經濟、國際收支、外匯儲備穩固，金融機構、企業和居民對匯率的預期總體平穩，外匯市場廣度和深度日益拓展，擁有自主平衡的能力，人民幣匯率也有糾偏力量和機制，能夠在合理均衡水準上保持基本穩定。

會議並強調，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。積極落實自律規範，研究加強美元存款業務等自律管理，提升對企業的匯率避險服務水準，降低中小微企業匯率避險成本，更好服務實體經濟。

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