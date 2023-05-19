百度CEO：AI會創造更多職缺

百度執行長李彥宏稱，不擔心會被AI取代，其將創造更多就業機會。（取材自香港文匯網）

隨著人工智慧 日新月異，加上ChatGPT的出現，世界經濟論壇日前公布一項最新研究顯示，未來五年內就業 市場將會有巨大改變，預估五年內將有1400萬個工作可能會消失。對此，百度董事長兼執行長李彥宏認為，不擔心「大模型」會讓工作消失，未來反而會有更多工作產生。

2023天津世界智能大會於18日舉行，李彥宏指出每一次科技革命，都會讓一部分工作消失，然而同時也創造更多新的工作機會。他強調，人工智慧不會讓工作機會減少，反而會帶來全球經濟的下一個增長奇蹟。

李彥宏稱，「我不擔心大模型會讓工作消失，我認為，未來會有更多的工作產生」，由大模型驅動下的智慧應用程式，不僅將帶來效率的提升，同時也將提升客戶的使用體驗。

李彥宏進一步說明，至今近百年來，全球人均GDP已翻了至少3.2倍，人類的工作效率得到了很大的提升。他以汽車 取代馬車為例，汽車的出現確實讓車伕們失業，但如今，汽車業已成為全球最大的工業體之一，其創造的工作機會、產業已是數以億計，在中國大陸境內就有至少3000萬人從事與汽車有關的工作。

李彥宏於演講中還提醒，誰擁有跟客戶溝通的最佳方式，誰就會擁有更多的客戶。「今天，人們可以用自然語言跟AI交互。只要思路活躍、表達清晰，機器就能給你幹活兒。人工智能時代，大量的AI原生應用將產生」，即使你有70億的客戶，他們每一個人都可以擁有一個專屬的客服，24小時在線，無所不知，無微不至。

日前，世界經濟論壇公布其調查了至少800多家企業的研究報告指出，隨著經濟衰退，以及各大企業紛紛採用人工智慧等高科技取代或精簡人力，全球就業市場未來五年將受到巨大衝擊。

世界經濟論壇還發現，很有可能在2027年之前，全球就業市場將會增加至少6900萬份的新工作，同時也會淘汰8300萬個職位，這將使得五年內會有1400萬個工作崗位消失，相當於目前整體工作職位量的百分之二。