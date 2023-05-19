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萬達、58同城 傳大裁員逾30%

記者葉文義／綜合報導
中國大陸前首富王健林掌管的萬達集團傳出6月前將開啟大規模裁員，保守估計比率約30%。(取材自每日頭條)
中國大陸前首富王健林掌管的萬達集團傳出6月前將開啟大規模裁員，保守估計比率約30%。(取材自每日頭條)

中國大陸知名生活服務平台「58同城」傳大規模裁員30%至50%，按公司現有接近3萬員工估算，本波裁員恐牽涉約9000至1.5萬人。與此同時，中國大陸前首富王健林掌管的萬達集團也傳出6月前將開啟大規模裁員，保守估計比率約30%。

陸媒報導，58同城裁員消息本周起在職場社交網站「脈脈」上傳出，多名經認證為58同城員工的用戶透露，為了壓縮成本，該公司正展開新一波裁員，部分人聲稱自己已被上司約談，要求短期內離職。

據報導，58同城裁員比率視部門而不同，有在TEG部門任職的員工指，整個部門預計裁員40%，另有58趕集集團的員工說裁員約30%。

無獨有偶，近日有陸媒引述接近萬達集團的人士稱，6月前萬達集團將開啟大規模裁員，保守估計比率約30%，高管可能會降職降薪，此外高管空缺的不再補員，公司原則上只出不進。

萬達集團近年頻傳資金緊張，因旗下珠海萬達商管自2021年三次遞件申請港股IPO均無疾而終，拖累母企陷入困境，當時萬達與投資者簽訂對賭協定，除了業績承諾，並保證上市時間，若萬達商管不能於2023年底成功上市，萬達商管須向上市前投資者支付約人民幣300億元（約42.84億美元）股權回購款。

同時，萬達還要面對銀行團收銀根壓力。此前有報導指，萬達正在與總計13億美元的三筆離岸貸款的債權人談判，若珠海萬達商管不能在5月初完成上市，可能被要求提前全額還款。不過，據報導，目前萬達與銀行團參貸行已將合約約定的珠海萬達商管上市期限推遲至2023年11月30日。

新浪財經報導指出，一旦珠海萬達商管無法在今年底前成功上市，其或會陷入與恒大地產「回A」（回A股上市）對賭失敗的相似局面。從王健林個人角度來看，他或也會和許家印一般面臨投資者的訴訟而走上被執行人的位置。

裁員 投資 貸款

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