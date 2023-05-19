亞馬遜投資印度 鴻海代工廠受惠

全球雲端 服務供應商龍頭（CSP）亞馬遜 AWS宣布，計畫在2030年底前斥資127億美元投資印度 雲端基礎設施，以滿足當地客戶對雲端服務不斷擴增的需求。鴻海是亞馬遜AWS雲端伺服器最大供應商，也是在印度設立生產據點的唯一代工廠，受惠最大。

印度雲端服務市場快速增長，吸引國際大廠積極投入，不僅亞馬遜AWS加碼投資，蘋果、Netflix等科技巨頭也將印度視為下一個能夠驅動公司成長的關鍵市場。市調機構IDC預估，印度雲端服務市場年均成長率將達23%，預期2026年當地市場將達130億美元。

亞馬遜AWS目前在印度孟買和海得拉巴設有資料中心，2016年至2022年已在印度投資37億美元。

亞馬遜AWS表示，將擴大印度雲端基礎設施投資，計畫在2030年底前斥資127億美元，主要作為當地伺服器、電信基礎設施等建設之用，每年可為當地創造逾10萬個職缺。

法人看好，亞馬遜AWS持續加碼印度雲端相關投資，將釋出龐大的雲端伺服器訂單，鴻海是亞馬遜AWS雲端伺服器最大供應商，也是在印度設立生產據點的唯一代工廠，受惠最大。

鴻海董事長劉揚偉高度看好雲端服務供應商（CSP）與AI伺服器市場的成長性。劉揚偉先前透露，鴻海去年伺服器相關營收達1.1兆元台幣（約354.4億美元），作為伺服器製造龍頭，「當然會受惠相關基礎建設的需求」。

劉揚偉認為，AI應用增加將推升算力需求，使得搭載繪圖晶片（GPU）的伺服器增加，去年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重約20%，今年會很不錯，占比持續提升。

即便AI伺服器還需要一段時間沉澱，才能成為穩定業務，他仍看好長期發展，目前與大客戶及平台都在合作開發中。

鴻海透露，集團在AI伺服器終端有不同的客戶群，包括遊戲產業也在使用AI伺服器，還有其他應用，陸續都看到需求上來。

此外，據外電報導，印度政府把補助激勵計畫金額提升到1700億盧比（約20.58億美元），以鼓勵在印度本地製造筆電、平板等資訊科技（IT）產品。法人表示，鴻海可望在印度為蘋果代工iPad，將可享有最新優惠。

「9to5Mac」報導，印度政府17日批准一項財政激勵政策， 以促進筆電，平板，個人電腦和伺服器等IT產品印度本地製造和出口。 這項政策雖然對所有印度製造商開放，但蘋果顯然是最大的受益者。