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中國70城新商品房價格指數 連跌12個月

記者葉文義／綜合報導
中70城新房價格漲跌幅(資料來源：路透測算)
中70城新房價格漲跌幅(資料來源：路透測算)

路透依據中國國家統計局17日公布數據測算，今年4月中國70個大中城市新建商品住宅價格指數年降0.2％，連降12個月，顯示房價仍在下跌，但降幅為11個月以來最低。

按年看，一線城市新房價格上漲2％，漲幅比前月擴大0.3個百分點；二手房價格上漲0.9％，漲幅比前月回落0.2個百分點。二線城市新房價格由前月下降0.2％轉為上漲0.2％；二手房價格下降2.2％，降幅收窄0.2個百分點。三線城市新房和二手房價格下降1.9％和3.6％，降幅收窄0.8和0.3個百分點。

經測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有62個，比前月減少二個；二手房按月上漲的城市36個，比前月減少21個。

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，70個大中城市商品住宅銷售價格按月整體漲幅回落、二手住宅按月漲幅回落更為明顯，各線城市商品住宅銷售價格按年上漲或降勢趨緩。

4月房價月度上漲的城市有所減少，二三線城市的房價漲幅也有所放緩，加上近日公布的數據顯示房地產投資和銷售大幅下滑，引發外界對中國經濟至關重要的房地產行業復甦力道的疑慮。

對此，中原地產首席分析師張大偉分析指，在3月房價全面普漲後，4月出現「小陽春」退熱的現象。但整體來看，下調城市依然是少數，2023年「小陽春」在4月雖然降溫但仍有一定熱度。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，今年4月房價漲幅指標保持好轉態勢，企穩回暖的大趨勢不變，充分說明各地房價回穩、信心復甦的大環境。但是，房價漲幅衝勁減弱，或者說復甦節奏過慢，在一定程度上說明要防範市場轉冷、易冷的新情況。

市場分析指出，4月房價和銷售數據顯著分化，一線城市和二線重點城市保持韌性。考慮到「房住不炒」的總基調，因城施策仍將是政策方向，在全中國範圍的大規模刺激不太可能出現。

房價 房地產 指數

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