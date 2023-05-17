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人民幣17日破七 野村：到7月中可能跌向7.3元

編譯葉亭均／綜合外電
野村預期，人民幣可能進一步貶向1美元兌7.3人民幣。（歐新社）
野村預期，人民幣可能進一步貶向1美元兌7.3人民幣。（歐新社）

隨著美國經濟數據強勁帶動美元走強，離岸人民幣對美元匯率在周三（17日）亞洲盤跌破7人民幣關卡，為去年12月底以來首見。野村預期，人民幣可能進一步貶向1美元兌7.3人民幣。

離岸人民幣匯率今天盤中貶值0.2%，報7.0124兌1美元，為去年12月底以來低點。

美國製造業零售及房地產數據都走強，展現出經濟韌性，同時聯準會官員對6月是否暫停升息仍未達成共識，美元在16日升值；中國周二公布的工業生產等經濟數據低於預期，也加重人民幣匯率的短期貶值壓力。

彭博行業研究首席亞洲外匯和利率策略師趙志軒在報告中表示：「人民幣當下面臨多重不利因素壓制，對美元和一籃子貨幣都有可能承壓。」他說，不利因素包括中美利差倒掛、中國旅遊業恢復逆差，以及季節性的分紅購匯等。

野村建議做多美元對離岸人民幣，目標是到7月中旬上漲4%。野村外匯策略部主管Craig Chan等策略師在報告中表示，中國人民銀行（央行）關注的匯率水準可能不是7.0，匯率可能進一步邁向7.30，近期的一些事件顯示短期內干預匯市的可能性較低。

人行行長易綱先前指出，人民幣匯率7不再是心理障礙，這顯示了央行不會捍衛這個匯率水準。易綱還表示，人行已基本上停止常規的匯市干預。

野村的策略師表示，人行幾乎沒有對人民幣走軟釋放出不滿訊號，「美元/人民幣中間價在很大程度上符合我們最近幾個交易日的模型預測」。

策略師指出，中國國內經濟放緩，採購經理人指數（PMI）、信貸數據與近期通膨數據遠低於預期，這些都會加劇當地信用市場的擔憂，導致資本流入放緩，並提高政策寬鬆的風險，預期市場會考量降息等寬鬆政策的風險，因此人民幣在未來一到兩個月有一些走貶的可能性。

匯率 央行 降息

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