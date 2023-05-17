智慧雲增長 百度Q1淨利潤增48% 達8.1億美元

圖為百度「文心一言」的想像圖。（取材自微信）

百度 16日發布今年第1季財報，營收人民幣311億元（約44.7億美元），年增10%；淨利潤 達到人民幣57億元（約8.1億美元），年增48%，主要受到AI推動智慧雲利潤增長。

澎湃新聞報導，百度董事長李彥宏表示，相信生成式人工智慧 和大語言模型為各行各業帶來了革命性的潛力，説明使用者與客戶實現目標並對社會產生正面影響。基於這個趨勢，文心一言開啟內測，我們計畫逐步將文心一言融入我們的所有業務。

李彥宏指出，今年第1季，百度核心交出了一份穩健的業績答卷，收入較前季度增速加快，經營利潤率得到改善，實現經營槓桿效應。

同時，百度智慧雲在本季度首次實現了盈利，標準化、規模化人工智慧解決方案推動智慧雲利潤增長。百度核心的線上行銷收入為人民幣166億元（約23.8億美元），年增6%。此外第1季，百度回購股份1.95億美元。

百度首席財務官羅戎表示：「生成式AI帶來了人工智慧新模式的變革，對於這個巨大的市場機會，百度蓄勢待發。未來，百度將繼續堅定不移地在該領域投資。」

百度分析，從2022年第2季開始，百度智慧雲持續為關鍵客戶構建標準化、規模化的人工智慧解決方案，推動了智慧雲利潤的增長，基礎模型和全線人工智慧架構使百度智慧雲在市場競爭中具有優勢。3月，百度智慧雲銷售線索年增超過400%，大模型功不可沒。

5月9日，百度智慧雲向上百家企業合作夥伴展示了正在內測的一站式企業級大模型生產平台「文心千帆大模型平台」。

文心千帆將提供兩種企業服務：第一，以文心一言為核心，提供大模型服務，説明客戶改造產品和生產流程。第二，作為一個大模型生產平台，企業可以基於文心千帆開發自己的專屬大模型。

截至目前已有超過300家生態夥伴參與文心一言內測，在400多個企業內部場景取得測試成效。

3月16日，百度發布對標ChatGPT的大模型產品「文心一言」。據百度介紹，文心一言內測一個多月，完成了4次大的技術升級，大模型推理性能提升近10倍。

目前，百度正將文心一言整合到所有業務中進行測試，利用能力來重塑公司面向企業和消費者的產品和服務。百度文庫已內測接入文心一言，推出「百度文庫文檔助手」，文心一言也已全面應用在智慧工作平台「如流」中。

百度移動生態在第1季也保持強勁增長勢頭，百度核心的線上行銷收入為人民幣166億元，年增6%，推動集團利潤增長，並貢獻了強勁的現金流。

百度分析，增長原因一方面得益於中國經濟高速復甦，帶動旅遊、商業服務和本機服務等行業大幅增加行銷預算；另一方面，過去一年百度全面降本增效措施也起到了關鍵作用。

百度App在3月的月活躍用戶為6.57億，年增4%，百度移動端搜索查詢次數和信息流分發量穩步增長。電商收入成為移動生態的新亮點，第1季度百度搜索促成的季度GMV年增55%。

智慧駕駛方面，2023年第1季，百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑訂單量約為66萬單，年增236%。3月17日，繼武漢、重慶之後，蘿蔔快跑獲准在北京開啟全無人自動駕駛出行服務。