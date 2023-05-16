畢業即失業？中國4月青年失業率衝至20.4%創歷史新高

中國16至24歲青年4月失業率達到20.4%，創歷史新高。圖為「2023年全國大中城市巡迴招聘活動」上個月上旬來到寧夏銀川舉行。（新華社）

中國國家統計局公布，4月城鎮調查失業率為5.2%，其中16至24歲的青年失業率已突破兩成，來到20.4%，創自2018年1月官網有歷史記錄以來最高，顯示當前中國青年失業問題嚴峻。對此，中國國家統計局發言人付凌暉坦言，穩定和擴大青年人的就業 仍然需要持續加力。

付凌暉16日表示，雖然4月城鎮調查失業率、25至59歲的勞動力城鎮調查失業率皆比上月小幅下降，但目前就業結構性問題仍突出，青年人失業率仍居高不下。付凌暉說，中國政府相關部門正積極針對青年失業問題，推出就業扶助政策，相信隨著政策效果逐步顯現，青年人就業形勢也會逐步改善。

據人社部統計，中國今年大學畢業生人數將達1158萬人，創下歷史新高，但青年失業率數字卻不斷攀升，政府部門因此推出相當多政策，期望改善就業情況，避免青年「畢業即失業」。

新華社報導，人社部、教育部 、科技部等十個政府部門15日共同發布《關於進一步推進實施百萬就業見習崗位募集計劃的通知》，決定實施100萬就業見習崗位募集計畫，幫助高校畢業生等青年提升就業能力。

此計畫聚焦在離校兩年內未就業的高校畢業生和16至24歲青年，預計全年將募集不少於100萬個就業見習崗位。人社部表示，相關部門將推動用人單位提供科研、技術技能、管理、社會服務等各類見習崗位，滿足青年多元見習需求。

這項計畫也指導見習單位與見習人員簽訂見習協議，督促見習單位建立「帶教制度」，並鼓勵見習單位積極留用見習期滿人員。而針對見習後未留用人員，官方將根據青年需求提供針對性就業創業支持，並對需要提升技能者推薦職業培訓項目，促進青年盡快實現就業創業。

此外，計畫也將提供見習單位補貼支持，若對見習期未滿與見習人員簽訂勞動合約，剩餘期限見習補貼政策將延續至2023年底。這項通知也要求各地將計畫實施納入本地就業工作整體安排，加強部門協力，合力抓好實施。

除上述《通知》外，中國人社部上個月也啟動實施「2023年高校畢業生等青年就業創業推進計畫」，推出10項具體措施，期望通過職位拓展、服務優化、能力提升、權益維護等方面，促進青年就業創業。