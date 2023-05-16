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中國碳酸鋰價格 半個月漲價五成

記者黃雅慧／綜合報導

動力電池的重要原料─碳酸鋰價格15日出現連續11天上漲，短短半個月內漲幅逼近五成，且在5月多次出現單日每噸人民幣上萬元的上漲，原料價格上漲有助於緩解新能源車價格戰，不過，市場普遍認為，此輪碳酸鋰價格上漲只是階段性行情，電動車價格戰結束為時尚早。

上海鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰昨天每噸上漲人民幣1萬7500元（約2514美元），均價報人民幣每噸人民幣26.5萬元（約3.8萬美元）。此外，工業級碳酸鋰、氫氧化鋰等產品也有不同程度上漲。4月27日至今，電池級碳酸鋰價格漲幅累計達到47.2%。

界面新聞報導，寧德時代發言人蔣理在投資者網上集體接待日上表示，目前碳酸鋰價格仍處於歷史較高水位。

長期來看，未來鋰價會逐步回歸理性，有利於整個新能源產業發展，碳酸鋰價格綜合來看是供需的反映，前段時間碳酸鋰價格的下跌及近期價格的反彈，都是市場供需變化的反映。

而電動車中成本占比最大的是電池，電池成本約為整車成本的40%~60%之間。而碳酸鋰又是電池的核心材料。因此，碳酸鋰價格漲跌對電動車成本影響明顯。

而在去年11月初碳酸鋰價格開始暴跌前夕，特斯拉突然宣布中國國產車型全面降價。

而這次特斯拉率先調漲車型售價，加上碳酸鋰價格止跌回升，也因此，市場有聲音認為碳酸鋰價格上漲或能終結近期電動車價格戰。

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