中國變相降息預期落空 MLF利率連9月不動

人行MLF利率、7天期逆回購利率與上期持平。（中通社）【作者：黃偉衡，日期：2023-05-16，數位典藏序號：20230515224148846】

中國變相降息 預期落空，中國人民銀行15日宣布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣1250億元（約179.6億美元）中期借貸便利（MLF）操作和20億元（約2.8億美元）公開市場逆回購操作。MLF利率 、7天期逆回購利率與上期持平，分別為2.75%、2%。MLF利率已連續九個月維持不變。

專家認為，雖然近期物價走勢偏弱，市場利率下行較快，但政策性降息能否落地仍取決於經濟修復進度，較快下行市場利率也降低MLF加量續作的需求。故而本月MLF加量平價續作，釋放政策面延續穩增長取向的信號。今年經濟運行仍面臨下行壓力，年內仍有變相降息（意指調降MLF利率）操作的可能。

證券 時報報導，Wind數據顯示，15日有人民幣1000億元（約143.6億美元）MLF到期和人民幣40億元（約5.7億美元）逆回購到期，故人行本月實現MLF淨投放資金人民幣250億元（約35.9億美元），實現加量續作；當天人行還在公開市場實現淨回籠人民幣20億元。

由於4月價格資料和新增信貸融資資料較為低迷，當前1年期銀行同業存單收益率和10年期國債收益率低於MLF利率，以及部分銀行在5月15日下調通知存款、協定存款利率，過去一周市場的變相降息預期持續升溫。

對於市場預期落空，光大證券首席固定收益分析師張旭認為MLF利率是人行政策利率，其會對市場利率形成引導，而不是市場利率倒逼政策利率下降。而近期推動存款利率市場化行為是緩解銀行負債成本壓力，並不是MLF降利率的充分條件。

作為逆周期調節的重要政策工具，降息往往在應對重大衝擊、支撐經濟運行的時點推出。

考慮到當前經濟運行呈現「弱修復」態勢，多數專家仍保留年內人行開展降息操作的預測。

浙商證券首席經濟學家李超認為，美國聯準會可能在第4季進入降息周期，屆時中美兩國基本面差與貨幣政策差收斂，中國將出現國際收支、匯率改善機會，貨幣政策寬鬆空間進一步打開，形成降息預期，預計下半年可能再次降準，主要在於下半年經濟下行及穩就業壓力可能加大，降準體現穩增長保就業訴求，8月起MLF到期量較大，可能有降準時間窗口。