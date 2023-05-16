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台積宴電獨家代工蘋果新MR處理器 下半年業績添柴火

記者鐘惠玲、陳昱翔／綜合報導
業界消息傳出，蘋果首款MR裝置將首度搭載雙處理器，由台積電獨家代工，第3季陸續出貨，為台積電下半年業績增添新柴火。（路透）
業界消息傳出，蘋果首款MR裝置將首度搭載雙處理器，由台積電獨家代工，第3季陸續出貨，為台積電下半年業績增添新柴火。（路透）

蘋果首款混合實境（MR）頭盔問世倒數，業界消息傳出，蘋果為強化成像效果，提供更好的使用者體驗以刺激銷量，新MR裝置將首度搭載雙處理器，由台積電獨家代工，且雙處理器成本是該MR裝置所有料件中第二高，亦即單價高昂，台積電將在第3季陸續出貨，為下半年業績增添新柴火。

台積電向來不評論單一客戶與訂單動態。業界分析，台積電先前已獨拿iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch等蘋果硬體搭載的處理器代工訂單，今年下半年又有MR處理器新大單落袋，台積電先進製程訂單動能十足。台積電昨（15）日股價跌0.5元、收495.5元。

就今年下半年來看，iPhone 15系列新機高階款有望搭載台積電最新3奈米打造的A17處理器，MacBook新機也可望導入以台積電3奈米製程生產的最新M系列處理器，加上新加入的MR處理器大單，台積電將是蘋果今年新品連發的大贏家。

值得注意的是，過往蘋果硬體產品都僅搭載一顆處理器，此次MR裝置若搭載雙處理器，將是蘋果首度嘗試在硬體採雙處理器方式運行，預料將大幅提升產品效能。市場預期，搭載在MR裝置的應是蘋果自行研發的M系列處理器，其效能卓越，且訂單量由過往一台一顆倍增至兩顆，對提升台積電出貨量有正面幫助。

陸系分析師最新報告也呼應相關業界傳言，點名台積電將獨拿蘋果新MR裝置雙處理器大單。陸系分析師並披露，在蘋果新MR裝置物料成本中，台積電掌握的雙處理器單價排名第二高，僅次於索尼獨家供應的Micro OLED顯示器，成本第三至第五高則依序為長盈精密主供的機殼、高偉電子獨供的12顆相機模組，以及歌爾獨供的外接電源。

陸系分析師認為，若蘋果MR新品銷售優於預期，頭戴裝置將很快成為消費性電子產業中最重要的投資新趨勢。

市場對蘋果首款MR裝置高度期待，一般預料，蘋果將在今年6月舉行的年度開發者大會（WWDC）發表這項新品，並於9月開始量產，最快秋季送到多數用戶手上。外電指出，蘋果這款頭盔已耗費七年時間研發，耗時是iPhone的兩倍，售價預估為3000美元。

蘋果 台積電 分析師

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