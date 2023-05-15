彭博：中國通膨低落不宜為喜 反應為憂

中國4月CPI僅比一年前微漲0.1%，是兩年來最小升幅，也低於市場預期。通膨超低，令人擔憂經濟體系的需求可能不足，經濟復甦勢頭也極不平衡。 （歐新社）

彭博資訊亞洲經濟專欄作家摩斯（Daniel Moss）撰文指出，中國的經濟復甦與通膨都令人失望。中國從解封以來，通膨並未加速上升，而是平靜無波。這種失諧狀態，顯示中國經濟在高成長率的表面之下，正面臨深層的挑戰。這對全世界都不是好消息。

中國4月消費者物價（CPI）僅比一年前微漲0.1%，是兩年來最小升幅，也低於經濟學者預估；生產者物價（PPI）更重挫3.6%，反映出原料商品價格疲軟。而且這還不是一次性的問題，因為從今年初以來，CPI升幅便一直縮小。去年12月中國剛解封時，各界擔憂經濟復甦太快，將加重全球通膨壓力。摩斯認為，現在看來這純屬杞人憂天。

反觀美國，從葉倫擔任聯準會（Fed）主席以來，美國經濟雖長期持續溫和擴張，但她一直認為通膨低到難以令人放心。等到2019年鮑爾 繼任主席之後，則認為對通膨應該眼見為實，而非倉促預測通膨將升高，因此一直維持寬鬆貨幣政策；直到2022年通膨急劇上升時，才不得不激進升息。

至於中國現在通膨超低，令人擔憂的是經濟體系的需求可能不足，而經濟復甦勢頭也極不平衡。由於全球成長減緩，美國經濟可能衰退的呼聲甚囂塵上，使中國的製造業與出口部門陷入困境，必須靠消費來支撐經濟成長。

中國經濟呈現雙軌發展，凸顯出中國解封後碰到的是全球景氣反彈已經洩氣，而中國消費者集中於國內消費，只有中國本身能夠受益，無法對全球經濟帶來更廣泛的刺激；從正面來看，這將有助於全球物價穩定。

另一方面，中國通膨偏低也讓人民銀行有刺激經濟的空間；就算官員並未做出降息的暗示，但也可能勢在必行。

美國銀行（BofA）最近的報告中，認為中國有可能發生通貨緊縮。儘管中國物價不可能持續下跌，但通膨仍將非常低迷。

目前由於各大央行 都難以有效抑制通膨，因此人民銀行在通膨控制方面的分數自然居於高位。但央行的使命並非僅限於儘可能壓低通膨而已；當通膨過低時，消費者及企業將缺乏信心，經濟成長進一步減緩，使通貨緊縮的預期升高，央行即使放鬆信用也效果有限。

日本 銀行（央行）前總裁黑田東彥便深有同感。他在任十年期間，就經常抱怨日本的「通縮心態」。摩斯認為，人民銀行行長易綱也應該考慮到此種情況，且可能必須有所行動。如果中國坐視經濟復甦無力，對中國及全球經濟的影響絕不能小覷。