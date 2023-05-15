鴻海組百人AI軟體研發軍團 攻車用智能化

鴻海衝刺電動車軟體領域(資料來源：採訪整理 蕭君暉／製表)

鴻海 猛攻電動車 事業再出招，繼硬體造車之後，近期組成上百人的軟體研發團隊，由董事長劉揚偉親自督軍，要將AI 導入車用智能化領域，並規畫在10月18日年度科技日釋出類ChatGPT等車用智能軟體應用，讓「鴻海不止是製造的鴻海」，而是邁入軟硬整合的新紀元，並與國際一線車廠同步。

鴻海自2020年開始舉辦科技日以來，每年都是集團宣示電動車布局的重要活動，過去三屆科技日都以展現造車與相關零組件等硬體能量為主，今年將首度重兵集結在軟體領域，大秀軟實力肌肉。

據了解，鴻海電動車軟體大軍集結上百人團隊，由劉揚偉親自督軍，要將AI導入電動車智能化領域。業界解讀，這是鴻海切入電動車的一大里程碑，因為智能化能讓消費者感受到更佳的體驗，是電動車決勝關鍵，符合劉揚偉之前所說，今年的鴻海科技日，將以軟體為主軸。

消息人士透露，鴻海的電動車智能化類ChatGPT應用軟體，將先落腳高雄，並且是高雄智慧城市的一環，劉揚偉與合作夥伴，包括微軟、SAP、思科、遠傳電信、裕電俥電、高雄客運等十多家高層一起研議，目前已經在緊鑼密鼓推進中。

劉揚偉之前表示，台灣北部的硬體能力很強，南部的高雄則非常適合發展軟體產業，鴻海將扮演系統整合商的角色，從電動巴士一路發展到智慧城市，打造高雄為軟體研發基地。

鴻海先前已規畫推出CityGPT，作為智慧城市的軟體平台，也是一個App。鴻海並攜手軟硬體的合作夥伴成立聯盟，提供更好的應用與服務，給個人、家庭、企業與政府使用。

劉揚偉認為，過去在智慧城市領域，大家各做各的，很多廠商、公部門與局處都在做，但是沒有一個廠商來整合這麼多的領域，因為這需要很多資源，也需要很廣的能力，才能把大家整合在一起，鴻海因此扮演這個角色，並把所有資料庫與資訊串連起來，可以互通互聯，並具備AI的能力。

據悉，鴻海正規畫在高雄持續投入軟體、電動車、電池和電芯等產業，並且將把高雄打造成集團軟體研發基地，初期需要近200位軟體研發相關人才，逐步應用到電動車、智慧城市等相關領域。