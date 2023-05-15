芯原董座：中國科創板退市 恐成新常態

在當前的半導體行業放緩周期，行業也面臨發展挑戰。中國的芯原股份有限公司董事長戴偉民表示，擁有「中版那斯達克」稱號的科創板，去年首日破發是常態，公司占比達40%，今年開始的科創板退市則將是新常態，而且科創板的門檻也在逐年提高。

科創板作為「註冊制」的先行者和創新科技的代表，2019年7月開板至今，上市企業超過500家，平均每年上市新股100多家，募資人民幣2500億元(約360億美元)。

21世紀經濟報導，戴偉民出席在東莞舉行的松山湖中國IC創新高峰論壇指出，目前科創板已有兩家公司退市，放眼全球資本市場這是很正常的事情，那斯達克的退市率是8%，其中一半是強制退市；紐交所是6%，三分之一是強制退市。

「接下來在投資 過程中，併購也很重要。」戴偉民分析，這也會是後續的行業趨勢，著重於培養龍頭、幫助併購。借助被併購的方式，也是另一種路徑的創業成功。

在新能源汽車 發展蓬勃的時期，中國國產汽車電子晶片 量產不斷，迅速落地開花，多款晶片出現了KK級的出貨數量。

戴偉民還強調，境內有上百家汽車晶片公司，未來整合是必然趨勢。這種整合為產業培養了大批工程師，投資回落和未來的併購也是國家期待的結果。

集微網報導，雖然IC設計公司已經不再受資本歡迎，但仍有一些投資公司在關注優秀的初創企業。今年的松山湖中國IC創新高峰論壇上，集中發布十款代表IC先進設計水平，與元宇宙相關硬件設備需求密切結合的中國國產晶片。

戴偉民介紹，2011年至今，論壇已經連續舉辦13屆，每年推薦八到十款中國國產晶片，94%實現量產。總計有71家公司參與產品推薦，會後推薦公司的上市率達22.5%。