開始考量「制裁風險」 FT：航運業與中企合約納入中止條款

FT報導，航運產業團體在與中國造船、金融及貿易相關業者訂定商務合約時，正陸續要求在合約中增加「提前終止條款」。（路透）

英國 金融時報（FT）報導，隨著地緣政治緊張升高，航運產業團體在與中國造船、金融及貿易相關業者訂定商務合約時，正陸續要求在合約中增加「提前終止條款」（break clause），目的是一旦西方國家對中國實施制裁時，航商比較容易脫身。

四大海商法律事務所的資深律師表示，目前航商在與中國造船業者、金融機構及租船的貿易商談判相關合約時，通常會要求這類「預先訂做條款」（bespoke clause），以便在西方國家對中國制裁時，航能得到更明確的保障。

俄羅斯 入侵烏克蘭震撼航商，且面臨更大的制裁風險。英國克萊德律師事務所航運業律師墨菲表示，「人們事先沒料到西方對俄羅斯的制裁規模會如此之大」。這種情況也促使業者擔憂美中緊張升高，及共軍 對台灣採取軍事行動，從而促使西方制裁中國的可能性，

墨菲表示，「中國在貿易體系的系統性重要地位，遠非俄羅斯可比，因此西方很難對中國實施相同的制裁。但世事難料，我們必須有所準備」。

一旦西方國家與中國的外交關係破裂，航運業的風險將相當嚴峻，因為每天中國與其他國家之間流通的貨物價值都達到數十億美元，且中國每年的造船量也居世界第一。

以往航運業在訂定合約時，通常都會納入一些中止條款，但都未納入「制裁」考量。律師表示，航運業者為了獲得更上的保護，因而要求在合約中把制裁列入「預先訂做條款」之內；如此一來當制裁措施使雙方的交易變成不合法時，航商能夠撕毀合約。

倫敦夏禮文律師事務所航運與制裁專家馬丁表示，「制裁往往是驟然而來，這將迫使簽約者做出抉擇；究竟是要遵守法律而撕毀合約，還是造背法律而繼續執行合約。增列制裁條款，將使簽約者較容易因應這些壓力。如果航商引用這項條款，則既不造背法律，也並未撕毀合約」。

兩位律師表示，即使在俄烏戰爭之前，由於美國已對中國科技業者採取管制措施，且共軍在台海擴大演習，已引起美國可能制裁中國的說法。律師指出，造船業與中國崛起有一定的關聯性，因此中國的國有造船公司經常被列在制裁「清單之首」。

律師表示，航運業者很難在合約中增列此一條款，因為造船業「通常是準國有企業，政府不喜歡這項條款」。

一些航商為取得中方的同意，已做出妥協，例如中方若願意增列制裁條款，則航商同意多付先期船款。但由於中國承造愈來愈的專用貨輪，因此一旦中止合約，中方很難將承造的貨輪賣給其他航商，因此中方不打算接受制裁條款」。