IMF：中國今年GDP有望增5.2% 續為亞太、世界經濟成長引擎

根據IMF報告，中國今年為全球增長的貢獻度達 24.9%；圖為中國洋山港。（本報資料照片）

「中國證券報」報導，由國際貨幣基金組織（IMF）與「中國金融四十人論壇」聯合主辦的最新一期「亞太地區經濟展望」報告宣講會在北京 舉行。而這一期「亞太地區經濟展望」預計，今年亞太地區經濟增速將從去年的3.8%上升至4.6%，對全球經濟增長的貢獻將達70%左右；其中，中國GDP今年有望增長5.2%，對全球增長的貢獻將達34.9%，繼續成為亞太地區及全球經濟增長引擎。

「報告」指出，儘管世界經濟面臨諸多挑戰，但亞太地區將成為2023年最具經濟活力的地區，其最主要的推動力來自中國經濟快速復甦和印度經濟增長保持韌性。

IMF預計，今年亞太地區的增長率將從2022年的3.8%提高到4.6%，比去年10月的預期高了0.3個百分點。該地區對全球經濟增長的貢獻率將超過70%，遠高於過去幾年的水平。同時，中國對全球增長的貢獻將達34.9%。

IMF最新預測並將今年中國經濟增速上調0.8個百分點至5.2%，並認為「中國經濟重啟對亞太地區至關重要。」報告指出，國內需求尤其是消費需求增加，將成為推動中國今年經濟增長的主要驅動力。

此外，中國經濟的快速復甦，也將對亞洲地區產生更為明顯的正溢出效應。根據IMF估算，通常情況下，中國GDP增速每提高1個百分點，就會帶動亞洲其他經濟體平均增長約0.3個百分點。但與過去主要由投資 需求帶來的溢出效應不同，這次溢出效應將更多體現在中國在消費和服務業方面的需求增加，且更為強烈。

「澎淎新聞」也報導，「報告」還預測，亞太不同經濟體的表現將出現分化。具體來看，亞太地區發達經濟體增長會放緩至1.6%，其中，澳大利亞、日本、韓國經濟分別增長1.6%、1.3%和1.5%；新興市場 和發展中經濟體增速將從去年的4.4%提高至5.3%。