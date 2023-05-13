上海攜手特斯拉 布局自動駕駛、機械人等功能板塊

特斯拉上海超級工廠。 （路透）

上海經信委智能製造推進處副處長陳可樂12日表示，上海將進一步深化與特斯拉 (Tesla)的合作，推動自動駕駛、機械人等功能板塊在滬布局；同時全力爭取新能源汽車 外資股比限制取消，組織商業銀行開展項目融資 對接。

澎湃新聞引述陳可樂的話指出，要積極爭取國家支持加快生產企業及產品准入審批，為新車盡快上市銷售創造有利條件；組織配套相應產品設備，推動四大工藝國產設備比例超80%。

在推進深化一網通辦改革方面，推動新能源汽車牌照申領業務流程再造。上海市經信委牽頭會同市相關部門，在「一網通辦」平台上線了新能源汽車專用牌照申領「一件事」，打通多部門的信息系統、實現無紙化申辦，辦理時限由原來的20個工作日壓減到5個工作日。

截至今年4月，已有138加車企、154個品牌、1505款新能源汽車在上海市推廣應用，新能源汽車累計推廣110.3萬輛，位居全球城市第一。

他表示，特斯拉支撐上海工業經濟穩增長，並助力構建新能源汽車產業生態，還推動人才培養。2022年特斯拉產量72.7萬輛，年增49.7%，產值人民幣1839億元（約264.8億美元），占上海市汽車製造業產值23%，拉動工業產值增長1.3個百分點。

陳可樂提到，目前上海正在持續優化營商環境，營造更好的產業生態，做好「店小二」，當好服務員，助力企業不斷做大做強，全力打造世界級汽車產業集群。