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中國二手房 4月成交量失色 北京重跌37.3%

記者林宸誼／綜合報導
伴隨著前期積壓需求快速釋放後，4月購房者入市動能不足，中國各城市二手房普遍回落；圖為示意圖。（中新社）
伴隨著前期積壓需求快速釋放後，4月購房者入市動能不足，中國各城市二手房普遍回落；圖為示意圖。（中新社）

在經歷了「金三」的成交量高點後，中國多地二手房市場在「銀四」出現大幅回落。上海、北京、杭州、南京、合肥二手住房成交量，分別月減26.7%、37.3%、32.7%、13%、40%。

每日經濟新聞報導，價格方面，據諸葛數據研究中心監測數據，4月100個重點城市二手住宅市場均價為每平方公尺人民幣1萬5662元（約2255美元），月減0.15%，較上月擴大0.05個百分點；年減0.4%，較上月擴大0.13個百分點。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，伴隨著前期積壓需求的快速釋放後，4月購房者入市動能不足，各城市二手房活躍度普遍回落。整體來看，4月二手房成交量的回落，一方面受季節性因素影響，另一方面也是積壓需求帶動的高基數下的正常回落。

與此同時，購房者的熱情在數據也有顯現。58安居客統計顯示，4月全中國40城二手房購房需求熱度出現較大幅度的回落，看房需求熱度指數為0.65，月減16.7%。

58安居客研究院研究總監陸騎麟認為，在持續保交樓、舊改房票只能購買新房等一系列利多新房市場的政策加持之下，二手房市場相對就冷清了不少。二手房市場景氣度指數在4月出現明顯拐頭向下走勢，並且已跌至偏冷和冰封的臨界值，主要也是需求不足導致。

21世紀不動產上海某門店的房仲李小憶表示，4月門店成交量比2月、3月差一點，但只比3月減少了10%左右，帶看比較多，很多客戶該買還是在買。

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