中國直播、短影音 締近人民幣2000億市場營收 創逾億個就業機會

中國直播、短影音夯，2022年累計創造近人民幣2000億元市場營收，且帶動超過1億個就業機會，成為年輕人就業新選擇。（新華社）

中國民眾瘋網路直播與短影音，更已成為網路短影音大國，熱度延燒至歐美等地。據中國演出行業協會11日發布「中國網絡表演（直播與短影音）行業發展報告（2022-2023）」，中國2022年已有超過1.5億個直播主帳號，短影音創作者更首突破10億，累計創造近人民幣2000億元（約288億美元）市場營收 ，且帶動超過1億個就業 機會，成為年輕人就業新選擇。

綜合北京 日報、上海證券報，這份報告主要透過一手訪談，並搜集上市企業財報而成。報告指，2022年中國直播與短影音整體市場營收達人民幣1992.34億（約287.5億美元），較2021年成長了8%。且光2022年，便增加1959家網路表演相關企業，總計約有24000家企業具營業執照，相關企業更吸引超過50萬人前去求職。

報告還指，2022年直播與短影音行業持續擴展，直播主帳號開通較2021年增長7.1%，整體增速雖放緩，但累積來到1.5億個帳號，占整體網路使用者的70.3%；短影音內容創作者帳號更是首次突破10億，共10.12億人，占整體網路使用者的94.8%。顯示短影音、直播呈現多元化、全民化趨勢。

報告稱，在直播領域，直播主群體呈現高學歷化、年輕化、職業化趨勢；在短影音領域，創作者則朝年輕群體和中高齡群體兩極發展。

但直播、短影音蓬勃發展的同時，卻也衍生不少亂象。近日，中國國家網信辦派出工作小組，進駐直播平台「鬥魚」，展開為期一個月的整改，起因是「鬥魚」直播內容被控圍低俗的網路表演，不時出現主播過度暴露、表演露骨，或出言火辣等行為，引來不少中國網友戲稱，「鬥魚都變黃魚了」。